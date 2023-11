A településen már sok éves hagyomány, hogy minden ősszel megvendégelik az időseket és a helyi óvodások adnak műsort számukra. Idén erre két alkalommal is lehetőség nyílt, mert meghívást kaptak a szomszéd faluba, Nyomárra is. Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is megjelent a találkozókon.

- Hangács körülbelül ötszáz fős kis község, ezért óvodánkba a nyomári és a hangácsi gyerekek közösen járnak. Emellett körülbelül kilencven-száz fő 60 év feletti él a településen. Bevett szokás, hogy az óvodások tisztelegnek az idősek előtt és műsorral kedveskednek nekik. Egyedül a pandémia alatt maradtak el a közös összejövetelek – nyilatkozta szerkesztőségünknek Germuska Zsuzsanna, a Hangácsi Óvoda intézményvezetője. - Valami egyszerű üdvözlő lapot is készítünk ilyenkor a gyerekekkel közösen a szépkorú közönség tagjainak. Ez általában egy köszönő levél, amelynek borítójára őszi faleveleket és szívecskéket ragasztunk. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom az ünnepséget, mert ilyesmibe már az óvodásokat is be lehet vonni. Az idősek pedig örömmel fogadják a gyerekek műsorát. Különösen azoknak a 60 év felettieknek jelent ez sokat, akiknek nincs unokája. Legközelebb a falukarácsonyon fogunk majd újra találkozni a most megismert szépkorúakkal.