A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (MiReHu) 2,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt zárókonferenciáját tartották ma Miskolcon, amelyen az elmúlt évek eredményes beruházásait ismertették. Az eseményen Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere ismertette a beruházás előzményeit.

„Fenntarthatósági és együttműködési szempontból is fontos volt ez a fejlesztés” – mondta. Rámutatott: a város csak ezekkel a léptekkel tudja elérni azt, hogy zöld és élhető maradjon. Arról is beszélt, hogy a projekt során megvalósult beruházások nemcsak a miskolciaknak, hanem a többi környező településen élő és az idetelepült vállalkozásoknak is fontosak.

Folyamatosan fejlődő vállalat

Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a beruházás szakmai oldalát, térségre gyakorolt hatásait.

„A cég korábban csak 37 önkormányzat gyűjtési területein dolgozott, ma már 62 település tartozik hozzánk” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy ehhez nagyban hozzájárult a megfelelő hulladékgyűjtőedények beszerzése. Arról is beszélt, hogy a korábbi fejlesztések során Miskolc térsége több településén is kialakították a modern hulladékgazdálkodás alapjait, sikeresen bevezették a szelektív hulladékgyűjtést. Ennek érdekében jelen beruházás keretein belül bővült a meglévő gyűjtési és szállítási eszközpark, a lakosság új gyűjtőedényeket kapott. Harminc köbméteres acélkonténerek beszerzésével tették lehetővé a zárt rendszerű házhozmenő lomtalanítást a társasházi övezetekben.

A zárórendezvény résztvevői

Fotó: Ujlaki Attila

„A lakosságnak kiosztott közel harmincezer darab szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzettel kényelmesebb és esztétikusabb formában valósulhat meg a szelektív hulladékgyűjtés” – mondta. Rámutatott: a projekt lehetőséget nyújtott több mint húszezer darab vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edények beszerzésére is. „Új hulladékgyűjtő járművek bevonásával fejlesztettük a térség hulladékgyűjtési szolgáltatását. A társasházi övezetekben is elindult a házhozmenő gyűjtés, mely napjainkra egyre inkább kedveltté vált” – ismertette. Azt is elmondta, hogy újabb hulladékszállító járművek megvásárlásával segítik a hulladékudvarok és az átrakóállomás munkáját. „Ezzel lehetővé tettük a vegyes gyűjtéshez használt acélkonténerek mozgatását, valamint az üveghulladék gyűjtőpontok folyamatos ürítését is. A telephelyen a haszonanyag, valamint a hulladékudvarokban gyűjtött hulladékok mozgatásának és rakodásának megkönnyítésére pedig újabb anyagmozgató gépet állítottunk munkába. A Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban a már meglévő előkezelőmű fejlesztéseként egy újabb utóaprító beszerzése is megtörtént” – zárta.