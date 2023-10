A legtöbb településen elindult, sőt lassan be is fejeződik a szociális tűzifaigénylés időszaka. A fát régiónkban az esetek többségében az Északerdő Zrt. biztosítja településeknek és magánszemélyeknek is. Számos kedvező lehetőség nyílik erre.

A lakosság is gyűjthet fát

- Az Északerdő Zrt. egész évben lehetőséget biztosít a lakosság számára térítés ellenében tűzifa gyűjtésre, a kezelésében lévő erdőterületen. A lakosság általi gyűjtés lehetőségéről az adott erdőterületen illetékes Erdészeti Igazgatóságnál lehet érdeklődni. Ez adja meg a gyűjtés helyét, idejét és feltételeit – nyilatkozta a Boon.hu-nak Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese. - Az Északerdő Zrt. tizennégy erdészeti igazgatóságának elérhetőségei a honlapunkon találhatók meg. Az illetékes kerületvezető erdész által kiadott gyűjtési engedély birtokában kezdhető meg a tűzifa gyűjtése. Az erdőterületen a gyűjtési munkákat mindenki saját felelősségre végezheti, és a munkálatok során a gyűjtők kizárólagos felelőssége a vonatkozó munkavédelmi-, természetvédelmi-, tűzvédelmi- és egyéb előírások, különös tekintettel az Erdészeti Biztonsági Szabályzat betartása. A térítés ellenében gyűjtött tűzifa elszállításának módjáról, időpontjáról a kerületvezető erdész ad felvilágosítást.

Hatékony ellenőrzés

Nagyívű összefogással és komoly apparátussal védekeznek a falopások ellen.

- A jogosulatlan fakitermeléssel, falopással potenciálisan érintett erdőrészletek gyakoribb ellenőrzéséről, és a hatékony erdővédelmi tevékenységről gondoskodunk. Ebben a kerületvezető erdész kollégák, a társasággal szerződésben álló vagyonvédelmi cég, valamint az illetékes rendőrkapitányság és polgárőrség munkatársai vesznek részt. A falopások hatékony megelőzése, illetve megakadályozása nem képzelhető el az illetékes rendőrkapitányságokkal, rendőrőrsökkel, valamint a körzeti megbízottakkal kialakított kölcsönös együttműködés nélkül. A területileg illetékes rendőri szervekkel, a polgárőrséggel, a mezőőrökkel, a természetvédelmi kezelővel a potenciálisan veszélyeztetett területeken közös bejárásokat folytatunk – számolt be az erdészeti vezérigazgató-helyettes.

Tűzifaprogrammal segítenek

A Belügyminisztérium szociális tűzifaprogramot hirdetett meg az önkormányzatok számára, amelyhez a fát régiónkban az Északerdő Zrt. biztosítja.

- Az önkormányzatok pályázat útján vehetnek részt a Belügyminisztérium szociális tűzifa programjában, amely több éve fut. Az önkormányzatok és az erdészeti igazgatóságaink már ismerik és kölcsönösen keresik egymást a szállítási szerződés, valamint a kiszolgálás feltételeinek egyeztetése céljából. Az önkormányzatok részére a szociális tűzifa kiszolgálásával kapcsolatban a tizennégy erdészeti igazgatóságunk és a miskolci központ is eligazítást tud nyújtani. Az Északerdő Zrt. a működési terültén pályázatot elnyert és a társaságunkkal szerződést kötött önkormányzatokat a pályázati feltételekben előírtak betartásával határidőre kiszolgálja. A tűzifa rászorultak részére való szétosztása az önkormányzatok feladata, amellyel a téli hideg hónapokban hozzájárulnak az otthonok melegének megtartásához. Általában évente a vármegyében mintegy 250 település önkormányzatához jut el szociális tűzifa. Idén 269 önkormányzat rendelkezik érvényes pályázattal. Társaságunk felkészült a program megvalósítására, és rendelkezik a szükséges mennyiségű és minőségű tűzifakészlettel – hangsúlyozta Mihók István.