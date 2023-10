A történteknek már volt előzménye, hiszen korábban a hiúzt, a hóbaglyot és a fülesbaglyot is örökbe fogata az erdészeti társaság, számolt be az esetről közleményében az Északerdő Zrt. Ezzel is igyekeznek felhívni a figyelmet a hazai erdőkben élő állatokra, illetve az élőhelyükre – mondta Rencsiné Ágh Márta humánpolitikai osztályvezető, az erdei iskolai programok koordinátora.

Az állatkert meghívásának eleget téve a társaság erdei iskolái rendszeresen részt vesznek a jeles napokon szervezett programokon. Legutóbb augusztus 20-án, játékos ismeretszerzési lehetőséget kínáló foglalkozásokkal várták a gyerekeket.