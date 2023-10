A rendezvény ötletét eredetileg az adta, hogy 2009-ben Matolcsy Györggyel - akiről már akkor tudni lehetett, hogy nemzetgazdasági miniszter lesz – a település polgármestere arról beszélgetett, hogy mi is lehetne az akkori nehéz gazdasági helyzet megoldásán dolgozva az első hangulatjavító intézkedés. A leendő miniszter akkor megígérte, hogy a jövendő kormány első intézkedései között szabaddá teszik az akkor még jelentős szabályok közé szorított és megadóztatott házi pálinkafőzést – közölte Horváth Jenő, Füzér polgármestere. A füzériek pedig megfogadták, hogy amennyiben ez bekövetkezik, ők fesztivált szerveznek ennek örömére. Ez be is következett, így szervezték meg az első szabad pálinka napot. Horváth Jenő hozzátette: az időpontot pedig azért tették kora őszre, mert egyszerűen akkor ért rá kedvenc együttesük, a Csík Zenekar, amely utána is több fesztiválon felléptek Füzéren. Kiemelte: az idei program családiasabbra sikerült az előzőeknél, mert ezúttal nem nyertek támogatást, ezért nem tudtak neves fellépőt hívni. Ennek ellenére sokan vettek részt a programon, látogatták a kézművesek sátrait. Horváth Jenő kérdésünkre elmondta: korábban főleg szilvapálinkát főztek a helyiek, de sokan készítettek alma- és körtepálinkát is. Mára azonban – mint ahogyan ez a pálinkaversenyen is kiderült – jelentősen szélesedett a paletta. Az értékelt párlatok között ugyanis már jócskán voltak birs- és különböző erdei gyümölcsökből készített pálinkák is. Az első helyezést is egy birsalma pálinka nyerte el, amelyet a Sajóbábonyból érkező Orosz Enikő nevezett be. A rendezvényt dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nyitotta meg.

Regisztráció koncertre

Horváth Jenő arról is beszélt lapunknak, hogy Azahriah koncertet szerettek volna szervezni, de nem sikerült időpontot egyeztetniük. Éppen ezért meghirdettek egy olyan akciót, amely keretében a népszerű előadó egy jövőbeli koncertjére regisztrálhatja magát bárki. A rendezvényterük háromezer férőhelyes, ezért körülbelül ennyi regisztrációt fogadnak el. Akik rajta lesznek a listán, elsőbbséget élveznek majd a jegyértékesítéskor. Ha többen jelentkeznek azt is bizonyítja, hogy érdemes belekezdeniük egy nagyobb tervük megvalósításába, amely egy tízezer ember befogadására alkalmas rendezvénytér kialakítása – közölte a polgármester.