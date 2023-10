A görögdinnye „piaci helyzetéről” folyamatosan besezámolt portálunk: elmondhatjuk, szép pályát futott be kedvenc gyümölcsünk köszönhetően a kedvező időjárásnak és a termelők jó érzékének.

A tök a következő növény, mely jelenleg főzőtök formájában van a csúcson, de az időváltozással hamarosan a sütőtök is felzárkózik mögé. A Búza téri piacon nagyon keresett, és ötszáz forint körüli kilogrammonkénti áron elérhető a tökfőzelék alapanyaga, melynek korai megjelenése a meleggel is összefüggésben van. Tény ugyanakkor, hogy a jó kis kapros főzelék lehűtve is sokak kedvelt csemegéje.

Izlés szerint készíthető

A magyar sütőtök kilója 350-400 forint körül mozog, a muskotályos verzió édesebb ízű, kicsivel vékonyabb héjú 580 forintos kilogrammonkénti áron láttuk. A nagydobosi a vastagabb héjú később jelenik meg a piacon, főként az idősebbek keresik, de ők is az idő hidegebbre fordultával. (Mondják, akkor igazi, ha megcsípi a dér.) A Halloweenhez kapcsolódik egy nem ehető fajta, a dísztök megjelenése, a jól megtermett darabok 300 forint körüli áron várják a faragni/bulizni szeretőket.

Bálint alig várja, hogy megjelenjen a friss sütőtök a piacokon. Nem a hagyományos sütést, hanem a sütőtökkrém készítést részesíti előnyben, amikor is többek között hagymával, fokhagymával, sóval, borssal, zöldfűszerekkel, paprikával, készül el a finomság. Pirítóssal igazán ízletes, mondhatni nem lehet megunni.

Piroska éppen az aktuális főzőtök adagot szerzi be, követendő mániája az idényszerű gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. Így ebben az időszakban egy héten több napon át is főzelékeznek más-más feltétet alkalmazva, de natúr is elfogy az ízletes főzelék.

Márton egyenlőre a kínálatot méri fel, a szokásos Halloween partira az ő feladata a dekoráció elkészítése, és bár már jelentős rutinnal rendelkezik, mégis pár nappal hamarabb be kell szerezni a minél termetesebb dísztököt a megmunkáláshoz.