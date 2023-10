„Virágzó Nagy-Miskolc” helyett radikális díjemelések, megsarcolt családok a leépülő Miskolcon – mondta Soós Attila, a Fidesz önkormányzati képviselője, Miskolc Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottságának elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette: szerintük radikális díjemelések és felelőtlen gazdálkodás jellemzi a várost. „Virágzó Nagy-Miskolc helyett megsarcolt családok ezrei, ez jellemzi röviden Veres Pál polgármesterségének elmúlt négy évét” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy miközben Miskolc kasszája a miskolciak, valamint a helyi cégek adójából szépen gyarapszik, a szerintük alkalmatlan városvezetés szemlátomást nemhogy többet, hanem egyre kevesebbet akar ebből városra költeni.

Folyamatos díjemelések

„Összességében hatalomra jutása óta eddig mintegy tízezer bérlakásban élőt és sok ezer miskolcit sarcolt meg a baloldali városvezetés. Tízezer bérből vagy nyugdíjból élő miskolcit hoztak lehetetlen, vagy nagyon nehéz egzisztenciális helyzetbe. A borsodi vármegyeszékhelyen radikális – átlagosan 44–98 százalék közötti – önkormányzati lakbéremelést hajtott végre Veres Pál és csapata és további teherként több havi kauciót fizettettek ki visszamenőleg a bérlőkkel” – mutatott rá.

Szétvert tömegközlekedés

Azt is elmondta, hogy a városvezetés emelte a közösségi közlekedés jegyárait is, átlagosan 17, a bérletekét tíz százalékkal.

„Sajnos ezzel szemben semmilyen többletet nem kaptak a miskolciak, helyette egy százszor módosított menetrend, szétvert tömegközlekedés az eredmény” – mondta. Arról is beszélt, hogy jelentősen emelte a baloldal a parkolási díjakat is Miskolcon. „A zónás és kombinált parkoló bérletek ára átlagosan 25 százalékkal emelkedett. De ez bizonyos zónákban eléri a 73 százalékos emelést is” – húzta alá. A temetkezési árak megemelkedéséről is beszélt a képviselő. „Sajnos a kegyeleti szempontokat sem tartotta tiszteletben a baloldal. Mint már láttuk az előzőekben, élni sem egyszerű Miskolcon, viszont nagyon úgy tűnik, hogy meghalni sem” – mondta. Ezt azzal magyarázta, hogy a temetkezési szolgáltatások díjai is átlagosan 26,5 százalékkal kerülnek már többe. „Ezen belül radikálisan, mintegy 66 százalékkal emelték meg a sírhelyváltást, az urnafalas temetkezést pedig 100 százalékkal” – részletezte. Hozzátette: nem lehet elmenni amellett sem, hogy a szociális közétkeztetést is 25 százalékkal emelték meg. (Az önkormányzat a megemelkedett díjakat a családoktól átvállalja – a szerk.)

Nem éreznek belőle semmit

„Azt látjuk, hogy minden idők legmagasabb iparűzési adóbevétele volt a városnak az elmúlt évben, mintegy négy milliárd forinttal több, mint az előzőekben” – húzta alá. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy a városvezetés tízmilliókat „tapsolnak el” üdülőkre, luxusutakra, vacsorákra, kreált pozíciókra. „Veres Pál polgármester eddig pont 57 választási ígéretét nem teljesítette a miskolciak felé. Négy év után megnyugtathatjuk a polgármesteri hivatali és az önkormányzati cégek dolgozóit, már csak 7 és fél hónapot kell kibírniuk, hogy elinduljon a rendbetétel Miskolcon, és mindenki újra egyenlő elbánásban részesüljön. Mert ők is és a miskolciak is többet érdemelnek” – zárta.