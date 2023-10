Sorsfordító pillanatok

„Mi magyarok a múltunkat soha nem veszítettük szem elől, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy ma is itt állunk és együtt emlékezünk nemzetünk sorsfordító pillanatára. Látszik, hogy a nyékládháziak számára is fontos a megemlékezés és a tiszteletadás” – hangoztatta Tállai András országgyűlési képviselő. Hozzátette: A magyar nép egy darabig tűrte az elnyomást, de egyszer csak elege lett és 1956-ban fellázadt és fegyvert ragadt a szabadságáért. Azon az októberi napon egy békés felvonulásból lett forradalom, mert végig söpört a szabadság iránti vágy Budapest utcáin, de a vidéki Magyarországon is. Az ’56-os hősök azt hitték, megnyerhetik a harcot, de a kezdeti lelkesedést leverték az orosz csapatok és véres megtorlások következtek. Hosszú évekig tilos volt erről beszélni, de ma már hivatalos állami ünnep október 23-a és méltóképpen emlékezhetünk a sorsfordító eseményekre – emelte ki Tállai András.

Az ünnepi beszédeket követően Nyékládháza város intézményei, civil szervezetei, valamint a politikai pártok helyi képviselői helyezték el koszorúikat az 1956-os emlékműnél.