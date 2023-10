Miskolcon is számos helyszínen várták a látogatókat, ilyen a kombinált ciklusú kiserőmű, a gázmotoros kiserőmű és a fűtőmű, a Mivíz Kft. miskolctapolcai vízműje, de a miskolc-szirmai szennyvíztisztító telep is. Az érdeklődők bepillanthattak a Mihő Kft. miskolc-kenderföldi biomassza-kazánházába is.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.