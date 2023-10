Hegesztők és csőszerelők párban jelentkezhetnek az idei megmérettetésre, amelynek célja a fémipari szakmák hírnevének öregbítése is. A szektorban alapfoktól a mérnök szintig jelentős a munkaerőhiány, ezért szeretnék felkelteni az érdeklődést a fiatalokban a fémipari szakmák iránt, melyekkel akár havi nettó 600 ezer forintot is lehet keresni Magyarországon.

A tavalyi sikereken felbuzdulva idén második alkalommal, hagyományteremtő jelleggel hirdette meg a II. Syrius Országos Fémipari Szakember versenyt a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG), a Fémipari Szakembercsoport, a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet és a Syrius-Tech Kft. A különbség az előző évi kiíráshoz képet csupán annyi, hogy a hegesztők nem egyénileg, hanem csak párban, csőszerelőkkel közösen nevezhetnek a kétnapos eseményre.

Nehezített feladatok

Toma Zoltán, a főszervező Syrius-Tech Kft. ügyvezetője elmondta, a versenyzők nehezített feladatokat kapnak, amit a szakmában országosan jól ismert zsűritagok és az egyik legnagyobbjának számító és 50 éves tapasztalattal rendelkező Heinrich Rezső, mint zsűrielnök fogja ellenőrizni.

„Az ipari csőszerelés igenis csapatmunka és ez a verseny egyik fő szempontja. Elsődleges elvárás a hatékony csapatmunka, ahol a csőszerelőnek az előkészítésben és az összeállításban kell a maximumot nyújtania. A megfelelően összeállított munkadarabot pedig a hegesztőnek kell a lehető legjobb minőségben meghegeszteni. A szakmai tudást és rátermettséget különböző anyagminőségeken is bizonyítani kell. Természetesen a győzelemhez nem elég a legjobbnak lenni, ezt gyorsan is kell tenni, hiszen az időeredmények is mérve lesznek. Szakmai zsűrink végig figyeli a folyamatot és természetesen a kész darabokat a megfelelő technológiai módszerekkel 100 százalékosan ellenőrzi, hogy tényleg a legjobb páros legyen a győztes” – sorolta.

Mint fogalmazott, a hegesztő egy nagyon tág szakma, hiszen függően attól, hogy ki mit hegeszt, arra kap minősítést. A probléma az, hogy egyre kevesebb Magyarországon a szakember.