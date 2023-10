Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére hirdették meg a versmondó versenyt, amit csütörtökön tartottak az intézmény földszinti előadótermében. Csoma-Simon Mária elmondta, ez volt a tizenharmadik megmérettetés a sorban.

„Kimaradt a 2020-as év, de tulajdonképpen több mint egy évtizede hagyományteremtő céllal indítottuk el a versenyt, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak közelebb kerülni az irodalomhoz, a versekhez és ezáltal 1956 eseményeihez. Főleg középiskolások jelentkeznek, de ez nem is csoda, hiszen koruknál fogva ők már érettebbek. A győztes egyik nyereménye, hogy ő mondhat verset jövőre április 11-én, a költészet napján a lillafüredi ünnepségen, de egyébként más könyvtári programra is meg szoktuk hívni a legjobbakat – mondta az intézmény igazgatóhelyettese, aki helyet foglalt a zsűri soraiban is.

Az akarat látszott a gyerekeken

Farkas Erzsébet megtiszteltetésnek érezte, hogy felkérték a zsűri elnöki székébe.

„Örült a lelkem, hogy egy ilyen nemes ügy mellé állhattam. Boldoggá tettek a gyerekek, akik időt, energiát és rengeteg munkát tettek bele a felkészülésbe, mint ahogyan ezt felkészítő tanáraik is megtették. Figyeltem az előadásmódot, a helyes hangsúlyt, a vers dinamikáját, felépítettségét, valamint hogy hiteles legyen, amit csak úgy érhettek el a versmondók, ha megérintette őket a költemény, amit szabadon választottak. Nem is volt gyenge előadás, csak jók és még jobbak, úgyhogy nehéz volt eldönteni, ki kapja meg az első három helyezést – mondta a Szent István Rádió szerkesztő-riportere, aki már nem először zsűrizett, hiszen tagja a Versbarátok Körének, ahol ő maga is szaval keresztény költőktől.

A versenyre tizenöt középiskolás és öt általános iskolás jelentkezett.