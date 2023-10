A mi kis zsákutcánkkal, a Tetemvár Alsósorral nem foglalkozik senki, hiába jeleztük a problémát, és tud róla a városüzemeltetés is. Egy éve beszakadt az út, nagy mély tátongó lyuk van az út alatt. Ezt le sem fedték semmivel, mi a lakók raktunk rá furnért. Mivel zsákutca, így tüzelőt sem tudunk hozatni, a kukát az utca végébe kell lehúzni. Télen ezzel az a gond, hogy lejtős útról van szó, és az utcát is nekünk kell eltakarítani hótól, jégtől. Egy-két kivétellel öreg nyugdíjasok laknak itt, képviselő sem foglalkozik vele. Sétáltak polgárőrök, lefényképezték, de semmi nem történik egy éve. Nagyon veszélyes így, kocsival senkihez nem tudnak feljönni, kellene már a tüzelő is