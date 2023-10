Október utolsó vasárnapja a székely autonómia napja. Őrtüzek, mécsesek gyúlnak e napon Székelyföld szerte, és szolidaritásból Miskolcon is: Vass László István, dr. Hinfner Miklós, Schneider István, a CÖF Klub Miskolc tagjai idén is megrakták a máglyát a Kálvária-dombon. A tűzgyűjtás után Ferenczyné Lendeczky Katalin emlékezett, majd Juhász Ferenc esperes atya mondott imát.