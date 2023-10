A fejlett technológia, a mesterséges intelligencia és a magyarországi űrkutatás helyzete is szóba került a Polgári Fórum legutóbbi előadásán. Az ózdi Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban megtartott esemény vendége dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt, akivel a pódiumbeszélgetést egy másik miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor folytatta le.

A tartalmas előadás információban és olykor humorban is bővelkedett, az eseményre ellátogató ózdi és a térségben emberek olyan témákkal találkoztak, amelyek szerves részei a mindennapoknak, és olyanokkal is, amelyek ettől egy kicsit távolabb állnak.

Sok téma

"Ezeken a polgári esteken mindig kiderül, hogy a magyar közönség mennyire nyitott arra, hogy beszélgessünk a XXI. század kihívásairól - fogalmazott érdeklődésünkre. dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. - A tudásalapú társadalomról, a Hi-tech szektor szerepéről, a technológia előnyeiről és hátrányairól, mert sajnos az utóbbival is szembe kell néznünk, őszintén kell beszélni. Érdekes az is, hogy hazánknak hol van ebben a szerepe. Melyek a jogos ambícióink és hol vannak ebben a határaink."

Az előadás során dr. Ferencz Orsolya a klímaváltozáson keresztül is igyekezett bemutatni azt, hogy hazánknak és a magyar embereknek ezen a területen milyen feladatai vannak. Csakúgy, mint az innováció során, ahol bőven van mire büszkének lennünk.

Beléptük a körbe

Ezen a területen vannak rangsorok, ahol kifejezetten jó állunk, de nyilván olyanok is, amelyben fejlődnünk kell. Szerencsére ezeket felismertük, és megkezdődött a munka is. Ennek a jegyében van Magyarországnak űrstratégiája is, és lép be abba a világba, amit a csehek, a lengyelek vagy éppen a portugálok már évtizedekkel ezelőtt megtettek. Ugyanakkor e helyről is büszkén kell köszöntenünk a két új Nobel-díjasunkat, Karikó Katalint és Krausz Ferencet. Rajtuk keresztül is megmutatkozik, hogy a magyaroknak a természettudományokban igenis van keresnivalója. Ahol pedig hiányosságok mutatkoznak meg, oda bele kell tenni a pénzt, az időt, energiát és a tudást.

A fiatal generáció számára fontos, és szinte már természetes a magyar űr program, de most már az idősebbek is egyre nyitottabbak rá. Természetesen van egy olyan réteg, akik a Farkas Bertalan féle űrrepülésnél megragadtak, ám ők is érdeklődőnek, fogékonynak mutatkoznak. Már csak azért is, mert amikor navigációs rendszert használnak a telefonjukon, akkor őket is érinti az űrtechnológia.

Érett fiatalok

Dr. Ferencz Orsolya szerint a tízen - és a huszonéves generáció egyébként is rendkívül éretten viselkedik technológiai újításokkal kapcsolatban. Akár a közösségi médiában, akár a különböző virtuális felületeken. A miniszteri biztos szerint erre a jövőben is építeni kell.

Nagyon nehéz lépést tartani a technológiai fejlesztésekkel, a jogi szabályozás pedig még nagyobb feladat elé állítja a szakembereket - hangsúlyozta a miniszteri biztos. - A közösségi média teljes mértékben védtelenné tesz bennünket, de a műveltség és a döntésképesség esélyt adhat számunkra, hogy a lehető legjobban eligazodjunk ebben a világban. Ez kell ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy adott esetben a közösségi térből érkező információ áradat mennyire igaz, vagy sem. Ebből a szempontból valamilyen szinten a józan eszünkre és a saját ismeret anyagunkra kell támaszkodunk.