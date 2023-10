Biztosan mindannyian emlékszünk még gyermekkorunk kedvenc meséire, melyeket ha meghallunk, ma is érzéseket kelt bennünk? Vagy szívesen elmeséljük saját gyerekeinknek, hogy majd ők is tovább adhassák. Valójában ez a népmese útja is: szájról szájra terjed, majd egyszer csak valaki lejegyzi, összegyűjti. Zámborszky Eszter mesemondó ezeket a népmeséket mondja el gyerekeknek, felnőtteknek különböző rendezvényeken. Ma már nemcsak az országba, de határon túlra is egyre gyakrabban hívják és ő megy mindehová, ahol szeretnék, ha mesélne.

A Kötelék című podcast vendége volt a mesemondó, aki beszélt erről a különleges küldetésről, hivatásról, hiszen nevezhetjük annak is. Szóba került a nemrégiben megjelent "Borsodi madárka" is, amely egy helyi identitású népmese gyűjtemény és Zámborszky Eszternek jelentős része volt benne.

