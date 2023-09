A horvát gyökerekkel rendelkező solingeni DJ, zene iránti szenvedélyét már 16 éves korában felfedezte, amikor rátalált az elektronikus zenekészítésre.

A nagyközönség előtt a Light It Up című house zenéjével debütált 2014 végén, ami több mint egymillió megtekintést ért el YouTube csatornáján, 2015-ben pedig debütáló albumával, Miles -szel már a német és osztrák slágerlistákat ostromolta.

Az igazi áttörést a Nico Santosszal készített 2016-os Home című száma hozta el, amely már a tízmilliós megtekintések kategóriájába röpítette a DJ-t. Jöttek a további zenék, de a legnagyobbat a Breaking Me szólt 2019-ben, amelyet A7S-sel közösen készített és világszerte hatalmas slágerré vált, hiszen a YouTube-on több mint 240 milliószor, a Spotify-on pedig egymilliárd felett játszották le.

Topic 2021-ben is folytatta sikereit olyan dalokkal, mint a Your Love (9PM) és Chain My Heart , majd 2022-ben újra feltűnt a Kernkraft 400 (A Better Day) című számával, de a Follow Me is komoly sikert aratott John Martin közreműködésével, vagy épp az In Your Arms (For An Angel) című dalban is közreműködött, amelyben újragondolta Paul van Dyk 1994-es slágerét.

Szóval elképesztő buli várható péntek este a városháztéren, amit semmiképp nem ér kihagyni, ilyen szintű DJ ugyanis meglehetősen ritkán látogat Miskolcra, tehát mindenki vésse a naptárba, Miskolci Piknik péntek 23:00 – Topic!