Tavaly és 2021-ben is közel tízezren fordultak meg a három nap alatt a városban, így idén is sok látogatót várnak a fesztiválra. A szervezők minden korosztály számára izgalmas programokat tartogatnak nemcsak a Kossuth téren, hanem annak környékén is.

Lesz látványos szüreti felvonulás helyi iskolák és hagyományőrző csoportok közreműködésével, valamint szőlő-összeadási ceremónia a borvidék polgármestereinek ünnepélyesen összeadott termésével – olvasható a város honlapján. A Bortér Tokaj-hegyalja kiváló boraival (a Tourinform Tokaj faházában vásárolhatnak az érdeklődők – stílszerűen 950-es logóval ellátott – fesztiválpoharat), a gasztrosétány finom ízekkel, a kézművesek és mesterségek utcája ajándéktárgyakkal várja a vendégeket. A sétálóutcában térzenei koncertek, utcazenészek és -színházi programok (népi játékok, kézműves foglalkozások) is szórakoztatják majd a kicsiket és nagyokat. A gyermekek számára Molnár Orsi Zsibongó című műsora ígér kikapcsolódást október 8-án, vasárnap 14 óra 30 perctől.

A nagyszínpadon – amely a Tokaj 950 nevet kapta – különleges zenés programok, koncertek is várják a határainkon innen és túlról érkező, különféle stílusok rajongóit. Mások mellett október 6-án 18 órától a Konyha Zenekar, 20:30-tól a Parno Graszt; október 7-én 18:00-tól a Vivat Bacchus, 20:00-tól a The Biebers; október 8-án a Margaret Island ad koncertet 19 órától.

A kisszínpadokon (a szüreti teraszon, és a borteraszon) olyan formációk szórakoztatják majd a közönséget szombaton és vasárnap, mint a Musical Trips Trio, Ursu Gábor gitárművész, valamint az Acoustic Guitar Caffe.

A programokon való részvétel ingyenes.