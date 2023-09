Miközben visszatért Velencébe a meleg, nyári időjárás, egymást érik a bemutatók a Lido di Venezia vetítőtermeiben. Mesterműből kevesebb, nézhető, szórakoztató filmekből annál több pergett le a fesztivál első hétvégéjén. Bradley Cooper színész / rendezőként először a Csillag születikkel hódította meg a velencei fesztivál látogatóinak szívét, különösen, mert a főszerepet alakító Lady Gagát is elhozta a Lidóra. Cooper idén ismét egy zenés darabbal, a leghíresebb amerikai karmester és zeneszerző, Leonard Bernstein életét feloldozó Maestro című alkotással tért vissza a Mostrára, melyet ismét rendezőkét és Bernstein megformálójaként is jegyez. Pontosabban Cooper ezúttal csak a vásznon volt látható, a hollywoodi filmipar dolgozóinak sztrájkja miatt, melyhez a hírességek többsége is csatlakozott, és aminek köszönhetően idén nagyon kevés amerikai mozicsillagot láthatunk a fesztivál vörös szőnyegén, holott Velence mindig is közvetlenül Cannes nyomában járt, már ami az álomgyár hírességeinek vörösszőnyeges bevonulását illeti. Ezúttal azonban Alberto Barbera, a fesztivál elnöke is hangsúlyozta, hogy megérti, sőt fontosnak tartja a szakma tiltakozását, mert a Mesterséges Intelligencia megjelenése hatalmas változást hoz az élet minden területén, beleértve a filmipart is, éppen ezért feltétlenül szigorú szabályozás után kiált.

Miközben a sztárok a távolmaradásukkal demonstrálnak, a szombati napon az itt megjelent alkotók és a közönség egy része is az iráni emberek szabadságáért, az ottani alkotók szólásszabadságáért, és nem utolsó sorban az iráni nők jogainak tiszteletben tartásáért tüntetett a Sala Grande előtti vörös szőnyegen. A demonstráció előtt nem sokkal ért véget Guy Nattív és Zar Amír Ebrahimi Tatami című, az Orizzonti szekcióban versenyző alkotása. A Tatami egy iráni női dzsúdócsapartról szól, akik Tbiliszibe utaznak nemzetközi megmérettetésre, ám nem csak az iráni dzsúdószövetség, de a legmagasabb kormánykörök is minden eszközzel próbálnak nyomást gyakorolni a sportolókra.

A megrendítő erejű fekete-fehér alkotás díszbemutatóján hosszú ováció fogadta a stábot. A közönség felállva tapsolt a meghatódott alkotópárosnak, akik elhozták magukkal azt az iráni származású profi bokszoló hölgyet is, akinek a története a filmben látottakat inspirálta.

