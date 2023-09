A Miskolci Ars Sacra Fesztivál programjaira 2023. szeptember 15-24-e között érdemes odafigyelni, hiszen majd egy tucat szerveződés összefogásával valósul meg. Miskolcon 46 program várja a közönséget a rendezvénysorozat ideje alatt. Több mint 400 művész dolgozik azon, hogy az idei seregszemle a szakrális művészetekhez méltó eseménysor lehessen. A részletekről a szervező Éltető Lélek Alapítvány közösségi oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Zarándoklattal indul

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál zarándoklattal indul pénteken. Négy túraútvonalon a város több mint 40 templomát járják be a csoportok. Felsőhámor, Miskolctapolca, Martinkertváros, Selyemrét a négy kiindulópont. Valamennyi csoport 17 órakor a Kálvária kápolnához érkezik és a zarándokok közösen vesznek részt az ünnepi szentmisén a Fájdalmas Szűzanya búcsúján. Holnap megnyílik az országos rendezvény is a Nemzeti Múzeumban, amelyen ott lesz Veres Pál Miskolc polgármestere is.

Nívós zenei programok

A zene, az irodalom, a képzőművészet és a filmművészet is képviselteti magát a Miskolci Ars Sacra Fesztiválon. Az ingyenes események városszerte folynak majd. A nyitott templomok sorozatban az emblematikus szakrális épületekben tartanak koncerteket bejárással. Az ünnepélyes Zárógálát a 200 éves Miskolci Nemzeti Színházban a Nyitógálát a Művészetek Házában tartják. Az utóbbi vasárnap este hat órától reprezentatív protokoll esemény lesz, ahol a Cardinal Mindszenty Kórus előadásában Kodály: A magyar nemzet című műve csendül fel. A koncertet Liszt Ferenc Esztergomi miséjének Agnus Dei tétele zárja. Közreműködik a városi kórusokból alakult összkar – a Cardinal Mindszenty Kórus, Cantus Agriensis Énekegyüttes, Szent Ferenc Kórus, a Luther Kórus, a Cantus Firmus Énekegyüttes, a Forrás Kamarakórus, valamint Vajda Éva, Tóth-Szabó Krisztina, Kolozsi Balázs énekesek és a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Báthori Lóránt.

Kiállítások, pályázatok

A programok sorából kiemelkedik Selmeczi György egyházzenei szerzői estje Ars Subtilior címmel szeptember 21-én csütörtökön 19 órától a Zenepalota Bartók termében. Nagy várakozás előzi meg az „Isten a szeretet” címet viselő versmondó verseny döntőjét és gáláját szeptember 23-án szombaton a Városháza Dísztermében, ahol olyan kiválóságok lesznek jelen, mint Kubik Anna Kossuth- és Jászai-díjas színművész, Zsuffa Tünde író vagy Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke. Ugyancsak szombaton „Ez a te napod” címmel tanúságtételekkel, egyházi együttesek fellépésével és számos más vonzó programmal a II. János Pál pápa térre várják a közönséget. Látványos boráldást szervez ide az István Nádor Borlovagrend, amelynek tagjai szertartásos öltözetben jelennek meg az eseményen nemcsak a miskolci, hanem a lengyel és felvidéki legátusaikból is. Ezzel nemzetközivé válik a seregszemle. A fesztiválon kezdi őszi évadát az Arttér-találkozások közösségépítő sorozat. Szeptember 20-án 17 órától a Béke a téma. Számos kiállítás kapcsolódik a rendezvénysorozathoz Máger Ágnes festőművész szervezésében. A város díszpolgára emellett egy egész napos kirándulás házigazdája is lesz Ináncson, ahol a műemlék templom szekkója az alkotó munkája.