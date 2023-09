A kezdetekkor, vagyis 2017-ben három iskolában indult el a honvéd kadét képzés a Magyar Honvédséggel szerződve Magyarországon, ma már 150 középiskola és mintegy 7200 fiatal részese a programnak – közölte dr. Simicskó István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke csütörtökön Sárospatakon, a Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon honvéd kadét képzésének évértékelőjén. Hozzátette: közöttük egyházi iskolák éppúgy vannak, mint állami fenntartású intézmények. Pozitív példaként említette Sárospatakot, ahol a második tanév kezdetére a korábbi duplájára, hatvanra duzzadt a programban résztvevő középiskolások száma. Megemlítette: helyben kiváló szakemberek foglalkoznak a diákokkal és komoly szakmai munkát végeznek a Magyar Honvédség azon munkatársai is, akik mentorálják, szakértő tanácsokkal látják el a kadétokat. A korábbi honvédelmi miniszter azt is elmondta: ezzel a sajátos honvédelmi előképzéssel – mint Honvédelmi Sportszövetség – a Magyar Honvédség toborzó munkáját igyekeznek elősegíteni. Kiemelte: azoknak a fiataloknak is hasznos ez a képzés, akik nem terveznek katonai életpályát, hiszen a cégek és az állami szféra is szívesebben alkalmaz olyan munkatársakat, akiknek van honvéd kadét előképzettsége. Ennek oka, hogy a képzés során a hazaszeretet mellett olyan képességekre is szert tesznek, mint a problémamegoldás, a megbízhatóság, a kitartás, a segítőkészség, vagy a csapatban való gondolkodás. Más országokban is komoly figyelmet fordítanak erre a képzésre, az USA-ban 300 ezer, Nagy-Britanniában pedig 130 ezer kadét végez évente – fűzte hozzá. Dr. Simicskó István beszélt az általuk üzemeltetett honvédelmi sportközpontokról is, Mint mondta, eddig öt ilyen épült fel az országban, ahol lövészet és számtalan más sportolási lehetőség várja a térség lakóit. Kiemelte: a kormány továbbra is támogatja ezt a projektet és reméli, hogy megvalósul az eredeti tervük, amely alapján minden megyében építenének ilyen komplexumot.

Nem számítottak ekkora sikerre

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, az intézmény fenntartója képviseletében elmondta: a katonai képzés egyes elemei, valamint a keresztyén tanítások nem is állnak olyan távol egymástól, mint ahogyan azt sokan gondolják. „A hadseregben együtt vagyunk felelősek egymásért, egymást segítve, támogatva tesszük a dolgunkat és amit másokért teszünk, az bennünket tesz gazdagabbá” – közölte a püspök. A keresztyén nevelést, valamint a honvédelmi nevelést egymásra támaszkodva jól össze lehet hangolni – tette hozzá. Egyben megerősítette: jó döntés volt az intézménytől, hogy belekezdett a honvéd kadét programba. Így értékelte az elmúlt egy esztendőt dr. Téglás Zsolt a Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon igazgatója is. Beszámolójában kifejtette: náluk 2022-ben nem újfajta képzésként indult el, hanem a meglévőkhöz kapcsolódott ez a lehetőség. Technikumi szakjaikon, például a gépjármű mechatronikai technikusok, a szakács szaktechnikusok és a postai üzleti ügyintézők vehették fel a honvédelmi ismeretek tantárgyat, amely választható érettségi tantárgyként szerepel. Emellett számos szabadidős elfoglaltság is társult a képzéshez – folytatta az igazgató. A legfontosabbnak mégis azt nevezte, hogy iskolájuk keresztyén nevelése összefonódott a kadétprogrammal. Kadétjaik több alkalommal vettek részt szeretetszolgálati tevékenységben, például egyedülálló, idős embereknek segítettek, vagy a környező református gyülekezetekbe látogattak el, ahol gyakran szakmai ismereteiket is kamatoztatni tudták, valamint segítettek az ukrajnai háborús menekültek elszállásolásában is. De a program miatt több lett a kollégiumi férőhelyet igénylő és a sport iránt érdeklődő diák is – mondta.