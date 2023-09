Harmincnégy kiállító várta az álláskeresőket 220 négyzetméteren a Miskolci Egyetemen. A rendezvény megnyitóján elsőként Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke kapott szót, aki köszöntőjében elmondta, hogy szimbolikus helyen talált otthonra a mai rendezvény, az egyetemen, ami a tudás központja, a tudást alkalmazó hely pedig a munkahely. Elmondta, nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplénből, hanem a szomszéd vármegyékből is jelentek meg kiállítók, hogy munkahelyeket kínáljanak. Örömét fejezte ki, hogy a cégek nagy része magasan kvalifikált munkavállalókat keres, ami a rendezvény színvonalát is emeli. Véleménye szerint a cél az, hogy „minél több embernek legyen olyan állása, ami az emberi méltóságát, családja megélhetését és a nemzet felemelkedést szolgálja” – mondta. Majd azt kívánta, hogy „a mai napon csattanjon minél több kézfogás, és szülessen minél több megállapodás, mert így tudjuk szolgálni nemzetünk, vármegyénk és családunk gyarapodását” – emelte ki az alelnök.

Hatezer ötszáz üres munkahely

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke is köszöntötte a megjelent vállalatokat és az érdeklődőket.

Fotó: PN

Mint mondta, „rendszeresen megkapjuk a kormányhivataltól az üres álláshelyek listáját, és azt látom a legújabb jelentésből, hogy több mint 6500 üres, meghirdetett álláshely vár betöltésre vármegyénkben. Ez egy nagy szám, és azt igazolja, hogy a vármegye gazdasága nagy számban várja a dolgozókat, munkatársakat". Bihall Tamás hangsúlyozta, „minden cég elsősorban helyi munkavállalót keres, tehát nincs szándékban külföldi munkavállalókat alkalmazni”- emelte ki. A BOKIK nemcsak állással, hanem tanácsadással is várja a munkakeresőket - hangsúlyozta.

A Miskolci Egyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Szilágyi Roland kiemelte, hogy a Miskolci Egyetem szerepét a minél magasabban képzett munkavállalók tekintetében látja.

Fotó: PN

„Az egyetem és a cégek közötti kapcsolat akkor működik jól, ha egymás érdekeit is szem előtt tartják. Ezért az egyetem célja, hogy olyan képzéseket indítson, olyan munkaerőt képezzen, amely kielégíti a munkaerőpiaci igényeket, és a vállalatok elvárásait.

Sok kapcsolatfelvétel történt

Csákó Attila, az Észak-Magyarország és a Borsod Online (boon.hu) – az állásbörze fő szervezői – főszerkesztője elmondta, örömmel tölti el, hogy a kiállítók a gazdasági élet szinte teljes vertikumát lefedik, tehát nagyon széles a mai paletta. A főszerkesztő hangsúlyozta, hogy a standok között sétálva azt látta, nagyon sok kapcsolatfelvétel történt a helyszínen, amelyet nagyon jónak ítél, mert ez az első lépés ahhoz, hogy megszülessen egy munkaszerződés. „Az pedig külön örömmel tölt el, hogy a cégünk által életre hívott állásbörze a vármegye egyik legsikeresebb és legnagyobb rendezvénye”- emelte ki. Bízik benne, hogy mindkét fél megtalálja, amit keres a rendezvényen. Majd megjegyezte, „a jövőben nem lesz kevésbé aktív a munkaerőpiac vármegyénkben, hiszen egyrészt, kormányzati szándék szerint az észak-keleti régióba csatornázzák be a nagyobb beruházásokat és a források egy részét, a másik ok pedig a helyi vállalkozók aktivitása – zárta gondolatait a főszerkesztő.

Családbarát munkahely

A standok között egy fiatal pár nézelődik a standok között, mert még nem jártak eddig ilyen börzén. A pár női tagja elmondta, hogy csak megfigyelik milyen cégek települtek ki, mert ő jelenleg nem dolgozik, hiszen kisgyermekei vannak. Tehát egy családbarát munkahelyet keresnek, ahol rugalmas a munkaidő a három gyermek mellett – teszi hozzá a párja. A feleség hozzáteszi, hogy ő jelenleg is tanul, hogy jobb esélyekkel induljon majd a munkaerőpiacon.

Egy másik hölgy, aki ugyancsak nem vállalta a nevét, a Miskolci Toborzó Iroda standjánál érdeklődik a lehetőségeiről. Ő már két hónapja keres munkahelyet, mint szociális gondozó, de operátori munkával is megelégedne vagy bármilyen munkával, mint mondta. Ígéretet már kapott, de majd ha már megtörtént a kézfogás, az lesz a biztos, mondja. „Nincs különösebb vágyam, csak azt szeretném, hogy egyáltalán legyen munkahelyem - mondja.

A Wet Wipe Kft. képviselője, Kozsnyánszky Gyula elmondta, hogy ők többféle munkalehetőséget is kínálnak az érdeklődőknek, „vannak közötte könnyű fizikai munkák, úgy mint csomagoló, gépkezelő vagy raktáros, de magasabban kvalifikált kollégákat is keresünk, jelenleg kereskedelmi és marketing vezető pozícióba. Ott már például a magabiztos angol nyelvtudás is szerepel az elvárásaink között. De minden álláshely betöltéséhez elsődleges a pozitív hozzáállás. Mi már évek óta járunk erre az állásbörzése, és nagyon jó tapasztalataink vannak a rendezvénnyel kapcsolatban, hiszen meglehetősen sok munkatársunk így került hozzánk, és a mai nap is nagyon sok érdeklődő volt már nálunk.”