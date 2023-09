A rendőrök is készültek az idei iskolakezdésre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy szeptember elsejétől fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjünk a közutakon. A 2023. szeptember elsejéhez kapcsolódó tanévkezdés rendőri vonatkozásában tartott sajtótájékoztatót a Miskolci Rendőrkapitányság Osztály vigyázz! Rendőr vigyáz! címmel Miskolcon a Herman Ottó Gimnázium mögötti kijelölt gyalogátkelőhelyen a Szent István utcán. A sajtótájékoztató helyszínéül az a gyalogos átkelőhely szolgál, ahol korábban elütöttek egy iskolás kislányt. A sajtótájékoztatót Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője tartotta.

Az alezredes elmondta a rendőrségnél már hagyománnyá vált, hogy készülnek az iskolakezdésre, fokozott rendőri jelenlétet biztosítva azon útszakaszokon és iskolák környékén ahol nagyobb a gyalogos és gépjárműforgalom.

- Ilyenkor a kollégáim feladata az, hogy segítsék a biztonságos átkelést a gyalogátkelőhelyeken, figyeljék a forgalmat, a forgalom biztonságát veszélyeztető magatartást megakadályozzák illetve a megállás, várakozás szabályait is ellenőrizzék. Kérem is a járművezetőket, akik gyerekeket visznek iskolába, hogy tekintettel arra, hogy az iskolák környezetében vannak ugyan várokozóhelyek azonban ezek száma véges ezért, ha gyerekek kiszállnak a szükségesnél hosszabb ideig ne használják ezeket a parkolóhelyeket, biztosítsanak lehetőséget a többi szülőnek, hogy biztonságosan ki tudja tenni a gyermekét – fogalmazta meg a szakember. A tavalyi év tapasztalatai jók – feleannyi baleset történt, mint a korábbi években – , szeretnék, ha az idén sem lenne több baleset. Kérem a miskolci közlekedőket, hogy egy jó csapatként vigyázva egymásra, türelmesen közlekedjenek – tette hozzá. Miskolcon mintegy tíz helyszínen és vidéki iskolák előtt is biztosítanak a rendőrök a következő egy hónapban – tudtuk meg.