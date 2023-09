Először hidat kellett építeni

Az elkészült beruházás részelemei: egy átjáró híd kialakítása a központi betegellátó épület, valamint a GYEK között, melynek célja kettős, egyfelől lerövidíti a helikopter szállítással érkező gyermekek szállítási útvonalát és idejét, másfelől kapcsolatot teremt a központi diagnosztikai épület és a Gyermekegészségügyi Központ között – hangsúlyozta Dr. Révész János. A gyermeksebészet égési-, szeptikus osztály belső rekonstrukciója melynek során mintegy hatszáz négyzetméteren a kor elvárásainak megfelelő speciális ellátási viszonyokat biztosító égési és szeptikus részleget alakítottak ki, így a betegeket összesen öt új égési szoba modern szeptikus részleg várja. A projekt talán leglátványosabb része egy közel ötszáz négyzetméteres, három műtőblokkból álló modern műtőegység kiszolgáló helyiségekkel. A projekt negyedik és ötödik eleme a földszinten található sürgősségi betegellátó osztály és traumatológiai részleg, melynek alapterületét megnövelték. Az építészeti beruházás költsége mintegy 2,8 milliárd forint, melyet egy megközelítőleg háromszáz millió forintos eszközfejlesztés egészít ki.

Ma már új típusú ellátás kell

Új korszak kezdődött Miskolc és az egész régió életében, amikor 1976-ban megnyitotta kapuit a gyermekegészségügyi központ, hiszen az épületben lehetőség nyílt a magas színvonalú gyógyító munka végzésére – hangsúlyozta Dr. Sólyom Enikő GYEK vezető főorvosa. Mivel minden változik a világban, így ma már egy új típusú betegellátásra van szükség, de ehhez is tudnak alkalmazkodni a fejlesztésnek köszönhetően – tette hozzá.

A gyermekek születésének száma Magyarországon az elmúlt években emelkedik. Az egészséges fejlődésüket pedig továbbra is támogatni kell. Azok az erőfeszítések, amelyet a Kormány, a fenntartó, a kórházak és valamennyi egészségügyi dolgozó tesznek ennek érdekében eredményesek - ismertette Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság alap-és szakellátásért felelős főigazgató-helyettese. A vármegyei kórház dolgozói élen járnak ebben – fűzte hozzá.

A hivatástudat töretlen

Ez a sok-sok infrastrukturális fejlesztés, amely az elmúlt években történt és az egészségügyi dolgozók bérének rendezése is azt mutatja, hogy a Kormány megpróbálja a szakma számára azt a hátországot biztosítani, ami segíti a legjobb betegellátást és annak szervezését – emelte ki Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Hozzátette: az intézmény valóban minden tekintetben megújult, megszépült, de azért a szülőknek azt kívánta, lehetőleg minél kevesebbet kelljen ide jönniük gyermekeikkel.

Meghatottságát fejezte ki Alakszai Zoltán főispán, hiszen ő maga is gyakori látogatója volt az intézménynek gyermekkorában és még emlékszik arra, hogy mindig jó ellátást kapott. Kisgyermekes szülőként is járt már itt néhányszor, ezért is nagy öröm, hogy részese lehet a megújulásnak. Ami azonban nem változott az eltelt közel 48 évben, az a töretlen lelkesedés és a hivatástudat az orvosok és egészségügyi dolgozók részéről – hívta fel a figyelmet a főispán.

A beteg nyugodt lehet

Egy nagyon átgondolt, megalapozott stratégia alapján folyamatosan fejlesztik a vármegyei kórházat a régió ás a város lakóinak ellátása számára - hangoztatta Veres Pál, Miskolc polgármestere. Betegként az ember kiszolgáltatottá tud válni, de a gyógyulás reménye erősebb, az aggodalom pedig kisebb, ha tudja, hogy az ellátórendszer jó, és magasan képzettek szakemberek kezében van 21. századi feltételek között – jegyezte meg a polgármester.

A köszöntő beszédek után az ünnepélyes szalagátvágás következett, majd a vendégeket, a kórház dolgozóit, illetve a sajtó képviselőit körbe vezették a beruházás helyszínein és Breitenbach Sándor műszaki igazgató ismertette a műszaki tartalmait a felújítási, bővítési munkálatoknak.