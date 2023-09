Az ország leghosszabb ideje működő búvárklubja a miskolci Neptun, amely a mai napig is töretlen népszerűségnek örvend. Közben azonban alaposan kibővült a profil, és önkéntes mentőszervezetként is működnek, méghozzá nagy sikerrel.

Komplex mentési tevékenységet folytatnak a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapatnál, hiszen eltűnt személyt is keresnek kutyák segítségével, műszaki mentést és eltűnt személy felkutatását is vállalják búvár technikával, illetve magasból és mélyből mentást is kötéltechnikával. Megfelelő műszaki és egészségügyi szakszemélyzetük is van, nem csoda, hogy egyre gyakrabban keresik őket a katasztrófavédelem és a rendőrség, illetve magánemberek is, hogy a segítségüket kérjék.

Mindezt pedig önkéntes szervezetként a családjuk, munkájuk mellett végzik, javadalmazás nélkül, csak a másokon való segíteni akarás hajtja őket.

Erről is mesélt Horváth Imrének, a Sziréna című podcast szerkesztőjének Golej Szabolcs, a Neptun vezetője.

Hallgassa meg a beszélgetést!

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!