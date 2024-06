A sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára tehetséggondozó programjában résztvevő fiatalok Szentendrére utaztak. A Skanzent a hagyományőrzők népesítették be, bemutatva a különböző tájegységek hagyományos kultúráját, és természetesen a különböző népszokásokat.

A felépített határállomásnál

Forrás: sarospatak.hu

Ennek része volt az is, hogy a mohácsi busók korommal kenték be a látogatókat, amelyből a fiatalok is részesültek. A műsorok, népzenei koncertek megtekintése mellett, a projekt résztvevői ismerkedtek a magyar népi építészettel, megtekintették a saját tájegységünket bemutató épületcsoportot, s az egykori román-magyar határállomást idéző installáción keresztül megközelíthető erdélyi részt is. Ez a program egyrészt a közösségépítést szolgálta, másrészt számos kiegészítő információval, élménnyel segítette a projekt megvalósulását. Ez a programelem is – mint ahogy a teljes projekt – a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg.