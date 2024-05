A nagyhatalmak megpróbálják egymás műholdjait zavarni, sőt már lézeres fizikai megsemmisítésre is képesek. A világűrben háború zajlik, és megjelentek a magántőke által üzemeltetett műholdak is – mondja Sikerkovácsok című podcast műsorunkban az Admatis Kft. ügyvezető igazgatója, résztulajdonosa. Bárczy Tamás szerint, ha a műholdas infrastruktúra – nyolcezer ilyen eszköz kering a Föld körül - bármi miatt összeomlana, annak hatását a világgazdaság komolyan megérezné, hiszen létfontosságú ágazatok – távközlés, közlekedés, mezőgazdaság, oktatás stb. – számára kulcsfontosságú. Ugyanakkor a terület számos megválaszolatlan kérdéssel küzd, ilyen például a jogi szabályozás és az űrszemét kezelése. Műsorunkból azt is megtudhatják, Bárczy Tamás szerint van-e élet a Földön kívül. A cégvezető elárulja, az Admatis-t alapító édesapja véleményét stratégiai kérdésekben a mai napig kikéri, szakmai tudására számít. Arra a kérdésre pedig, hogy mitől sikeresek, azt feleli: kollégái magas szintű tudása és kreativitása adja az erejüket.

