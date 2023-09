A munkavégzés technológiai okokból kizárólag teljes útzár mellett végezhető el, amely szeptember 11-én, hétfőn 7 órakor kezdődik és előre láthatóan szeptember 17-én 18 óráig tart. Ezalatt a 38-as főutat, valamint a Tarcal-Bodrogkeresztúr útvonalat használhatják a közlekedők, tájékoztatta portálunkat közleményében a

Két hete Bodrogkeresztúr és Tokaj között a kerékpárút menti területen megcsúszott a rézsű, ráadásul a vis major helyzet részben az állami kezelésben lévő országos mellékutat is érintette. Akkor a havaria helyzetre való tekintettel, a közlekedők biztonsága érdekében a 7,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladását korlátozó intézkedést vezettek be a szakemberek és a kerékpárút felőli forgalmi sávot is lezárták, így azóta jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben.

Az elmúlt hetekben sem álltak le a munkák a helyreállítás kapcsán. A rézsűcsúszás egy nagyjából 60 méteres szakaszt érint, viszont a feltárás és teljes körű javítás egy jóval komplexebb feladat, amihez alapos tervezői munka kell. Addig is, hogy a további rézsűcsúszást megakadályozzák, és a végleges helyreállításig legalább félpályán haladhasson a forgalom, a szakemberek egy védfal építési munkáit kezdik el szeptember 11-én.

A szádolási, vagyis védfal építési munkák idején bevezetett teljes útzár miatt hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről, a lehetséges alternatív útvonalakról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.