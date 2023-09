Már a múlt szombaton is voltak, ezen a hétvégén is lesznek CineFest koncertek az új helyszínen, a Csengey-kertben. A Cineversity fantázianevű program ingyenes, a koncerteket pedig a szervezők (karöltve a Művészetek Házával és a Miskolci Egyetemmel) rendezik. Szeptember 8-án (péntek, 21:30) a Neo Kont2oll, szeptember 9-én (szombat, 21:00) a Paddy & The Rats szórakoztatja a közönséget.

A Cineversity kertmoziban szeptember 6-án (ma este) az Együtt kezdtük című, szeptember 7-én a Nyugati nyaralás, szeptember 8-án pedig a Kontroll című magyar filmeket vetítik este.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 1 és 9. között várja a film szerelmeseit immár 19. alkalommal. A versenyprogram a szervezők szerint az idén is Európa nagy fesztiváljaival összemérhető kvalitású lesz.