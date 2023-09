A különleges zenei vetítés

Koncert és mozi egyben, mint régen, mikor még a némafilmek mellett megszólalt a zongora. Itt más hangszerekkel, de élő koncertet adott a meghívott finn együttes, hiszen a We Runed – Shortsongs from North című alkotást Tommi Kainulainen rendező és Anne-Mari zeneszerző készítette. Az ünnepségen felszólalt Finnország budapesti nagykövete, Pertti Anttinen, aki elmondta, Tampere és Miskolc volt az első, amelyik aláírta a testvérvárosi egyezményt, kihasználva az idők változását, 1963-ban.

"1959 után elődeink felújították a finnugor kongresszusok hagyományát. Ekkoriban kezdődött az együttműködés, amit meg is pecsételtünk. Az együttműködés időről időre változik, ma a legfontosabb kérdések közé tartozik a digitalizáció és az okos város témaköre. Biztos vagyok abban, hogy számos új együttműködési terület körvonalazódik most is. Gratulálok az évfordulóhoz – mondta, majd magyarul tette hozzá: "Nagy öröm itt lenni."

A Zukor-teremben, csütörtök este bemutatott produkció Tampere ajándéka volt Miskolcnak.

Milyen város Tampere?

Tampere Finnország déli részén található, a wikipédia szerint 2011-ben 223 292 lakosa volt, az elővárosokkal együtt 330 711 fő. 2014-ben Tampere volt a harmadik legnépesebb város Finnországban Helsinki és Espoo mögött. 173 kilométerre fekszik Helsinkitől, és vonattal másfél, gépkocsival 2 óra alatt érhető el. A Tampere–Pirkkala repülőtér az ország harmadik legforgalmasabb repülőtere, amely évente 200 000 utast szolgál ki.

Tampere két tó, a Näsijärvi és a Pyhäjärvi közé ékelődik be. Mivel a két tó vízszintje mintegy 18 méterrel eltér, az őket összekötő Tammerkoski vízesés fontos energiaforrás volt a történelem folyamán. Ipari múltja miatt Tamperét szokták „Finnország Manchestere” néven emlegetni, van, ahol pedig azt olvastuk, hogy (nem csak) a szaunák városa.

Elsősorban a textil- és acéliparról volt ismert, de ezek helyét az 1990-es években a telekommunikáció és információtechnológia ipara vette át.



Ma több high-tech cég központja. Emellett hagyományos iparágakban tevékenykedő vállalatok is megtalálhatóak, például a Metsä-Board-Tako papírgyár a városközpontban, a Bronto-Skylift vagy a Glaston gépgyár.

Két jégkorongcsapata a Tappara és az Ilves. Mindkettő Finnország legsikeresebb csapatai közé tartozik. A futball is egyre népszerűbb, a város csapata, Tampere United, megnyerte a 2001-es finn bajnokságot.

