Mindenkire hat

Megkérdeztünk egy háziorvost is, a kései nyár kikre lehet a legnagyobb egészségügyi hatással, mire kell odafigyelnünk.

„Elsősorban a szívbetegekre, hiszen vérnyomás-ingadozást okozhat, ők rosszul viselik a nagy meleget. Több betegem is inkább a hegyvidéket részesíti előnyben nyáron. A kánikula a cukorbetegekre is hatással van, mivel több folyadékot fogyasztunk, kevesebbet eszünk, de nekik be kell adniuk az inzulint, ez leviheti a cukrot. A frontérzékenyek idegesebbek lesznek, a koncentrációképesség csökken, több a baleset. Gyakorlatilag mindenkire hat” – sorolta Dr. Poncsák Csaba. A háziorvos azt mondta, mindenkinek megvannak a maga praktikái a melegebb napokon: folyadék az autóban, fejfájás-csillapító és front elleni tabletták stb.

Mindannyian ki vagyunk téve a hatásának, nem lehet teljesen kivédeni. Be kell kalkulálni, hogy aznap nyűgösebbek leszünk, legyen nálunk mindig gyógyszer és legyünk elővigyázatosak

– összegzett Dr. Poncsák Csaba.