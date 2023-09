Bármennyire is menő lenne Oliver Stone-tól kérni egy rozéfröccsöt, de ha ez már nem megoldható, akkor a nagy direktorok előtt tisztelegve, róluk nevezték el pultjaikat, illetve a kínált boroknak és mozikajáknak is filmcímeket adtak fantázianévként: így invitálnak programjukra szeptember 9-re, szombaton délutánra, estére az Avasi Kvaterka szervezői. Mint írják, nyitva áll majd az Avasi Bortanya, a Polgármester Pince, a Nádler Borház, a Poroszkai Pince, a Faház Borház, a Svájci Borház és Az Iroda is ezen az estén.

A filmek mellett ezúttal a gint állították rivaldafénybe. A Miskolci Egyetemmel karöltve délután 5 órától nyílt és ingyenes pódiumbeszélgetésre várják az érdeklődőket az Avasi Bortanyán, melyre az Opera Gin Budapest és a Seven Hills Distillery Tokajból hozza el a történetét és díjnyertes párlatait. Utána este 6 órától hazánk két kiemelkedő ginkészítő manufaktúráját és italaikat egy nagyszerű ginkóstolón ismerhetik meg az érdeklődők, melyre jegyek korlátozott számban kaphatók szombat 12 óráig.

A Bortanya pincéjéből a Tóth Ferenc Pincészet, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet, az Áts Pincészet, a Balla Géza Pincészet, a Palkó Borok, a Szűcs Pincészet, a Varsányi Pincészet és a Németh János Pincészet borai kerülnek majd álnéven a Steven Spielberg, a Christopher Nolan és a Francis Ford Coppola nevét viselő pultokra. Emellett a Gallay Kézműves Pince, a Götz Pincészet, a Pátzay Borászat és a KT Kézműves Pince finomságait is megtalálják az érdeklődők.

Mozikaják újragondolva

Éhen sem marad senki, hiszen jönnek a mozikaják újragondolva a Kvaterka Shop ötletes konyhabűvészeitől. A mozi ihlette finomságokat Ridley Scott filmcímeivel bolondították meg. Így választhatt a közönség a Trükkös fiúk (nachos tál, házi salsa, házi sajtszósz), a Szárnyas fejvadász (popcornos csirkepaprikás galuskával, tejföllel, meglepi díszítéssel), vagy a Kiéhezve (forró és szaftos marharagu, koriander, finomabbnál finomabb zöldségek tortilla lapba tekerve, rostlapon összesütve) menük közül, ráadás jelenetként pedig Prometheus jelszóval mindenre kérhető csípős is. A Nádler Borház borkorcsolya falatokkal, a Poroszkai Pince grill ételekkel, zsíros kenyérrel és gin-tonik variációkkal készül.

Nincs kvaterka zene nélkül. Este 6 órától a Nádler Pincében Horváth Béci cigányzenekara húzza a talpalávalót, 8-tól pedig az Entrée guitar & flute zenél az Avasi Bortanyán, utána este 10-től Találka Est retró diszkó várja csörögni a táncoslábú vendégsereget ugyanitt, illetve a Svájci Borházban is egy klassz DJ pörgeti majd a lemezeket.