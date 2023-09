Népkonyhát nyitnának az Avas harmadik ütemében, a Klapka György utcán, jelent meg egy bejegyzés a napokban egy Miskolc közügyeivel foglalkozó közösségi média csoportban. A hír eredete nem pontos, azonban annak végkimenetele igen. A helyiek felháborodtak az ötleten, és az egyik trafikban aláírásgyűjtésbe kezdtek, ahol helyi lakosok már többen alá is írták a tiltakozó petíciót. Az ügynek mi is utánajártunk, így ellátogattunk az ominózus helyszínre, ahol az állítólagos népkonyha nyitna. Az aláírásgyűjtő helyen beszéltünk az egyik eladóval, aki azt mondta, nem szeretnének a szomszédságukba népkonyhát.

„A helyi pékség és mi közösen kezdtünk aláírásgyűjtésbe, mert korábban a második ütemben is nyitottak egyet, amelyet később be is zártak, mert áldatlan állapotok uralkodtak ott” – mondta. Hozzátette: egy ilyen ötlet felreppent, az itt lakók kezdték el tőlük is kérdezgetni, ők pedig határozottan tiltakoznak ellene.

„Itt van az iskola és óvoda is, nem lenne egy szép látvány, ha itt is az lenne, ami korábban volt az Avason” – mutatott rá. Egy másik, fodrászatban dolgozó hölgy is felháborodott a hír hallatán, azt mondta, hogy a Vasgyárban működik hasonló, és ott is áldatlan állapotok vannak, így itt sem számítana semmi jóra. Egy arra járó helyi lakossal is sikerült beszélnünk, aki múlt héten hallott arról, hogy állítólag nyílna az étkezde. Kovács Dóra azt mondta portálunknak, hogy hatalmas volt a felháborodás az ügy hallatán, és keresték is a helyi önkormányzati képviselőt.

Nincs napirenden a megnyitása

Mi is megkerestük Fodor Zoltánt, a körzet önkormányzati képviselőjét (Velünk a Város) - egyben a miskolci közgyűlés egészségügyi bizottságának az elnökét - , aki cáfolta portálunknak a híreszteléseket. „Az emberek beszélnek erről, de én nem tudok semmi ilyesmiről, és közgyűlési határozat sincs ilyen ügyben” – hangsúlyozta. Hozzátette: ő is hallott az aláírásgyűjtésről, ami előtt értetlenül áll. „Szekanecz Noémi, a Lakosságszolgálati Főosztály, Szociális és Köznevelési Osztály vezetője a legutóbbi bizottsági ülésen is cáfolta, hogy napirenden lenne egy ilyen javaslat” – mondta.

Hollósy András, a KDNP önkormányzati képviselője is részt vett az ominózus bizottsági ülésen, ahol megkérdezte, hogy igazak-e a híresztelések. „Természetesen minket is kerestek lakosok a hírrel, így rákérdeztem, Fodor Zoltán valóban cáfolta a népkonyha nyitásának lehetőségét, de azt is mondta, hogy informálódni fog az ügyben” – mondta portálunknak.