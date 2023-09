Mezőkövesd Város Önkormányzata az elmúlt időszakban folyamatosan dolgozott a városban található illegális szemétlerakóhelyek megszüntetésén. –Az elmúlt egy év arra volt jó, hogy az összes hatósági eljárás, összes jogszabály adta lehetőséget kihasználva megpróbáltunk a jog és a hatósági eljárások keretein belül eredményt elérni. Sajnos azt kell mondanom, hogy ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre. Azokra a tulajdonosokra, akik tűrik, hogy a portájukon szeméthegyek keletkezzenek, közigazgatási bírságotkaptak, amit nem mindig fizettek be – ismertette az intézkedés hátterét dr. Fekete Zoltán polgármester. –A most elindított akció lényege, hogy az önkormányzat saját pénzén, egy hulladékgazdálkodási jogkörrel rendelkező céggel elszállíttatja az érintett területekről az illegális hulladékot. A munka és szállítás költségét viszont rá fogjuk terhelni az ingatlantulajdonosokra. Ha ezt a költséget nem térítik meg, akkor a NAV-on keresztül behajtásra kerül, aminek akár a végeredménye az is lehet, hogy az érintett ingatlant el kell árverezni – emelte ki a városvezető. Mezőkövesden főként a nagytemplom mögötti területeken, a Gergely, Varga Pál és környékbeli utcákban tapasztalható az illegális szemétlerakók problémája, de van a város déli részén is egy-két ilyen ingatlan. A munkát a legnagyobb lerakók felszámolásával kezdik meg, majd a többivel folytatják. Először a Gergely utca elején található hatalmas mennyiségű hulladék eltakarításához kezdtek hozzá szeptember 19-én délelőtt.