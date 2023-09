Második alkalommal tartják meg a Szinva Örökség Napokat Miskolcon idén. A programokról kedden tartottak sajtótájékoztatót a II. János Pál pápa térnél az esemény védnökei és szervezői. Szeptember 8. és 10. között öt városrészben zajlanak majd az események, ezek között egy nyitó tudományos régészeti konferencia a Miskolci Akadémiai Bizottság székházban, kulturális programok hada, Szinva takarítás, hídfestés és záró ünnepi koncert a Szinva teraszon.

Identitás erősítő program

Veres Pál, Miskolc polgármestere, a Szinva Örökség Napok védnöke arról beszélt, hogy a tavalyi évben jött az ötlet, hogyan lehetne erősíteni a miskolciak büszkeségét.

„Van egy patakunk, amely a forrásától egészen a torkolatáig, végig szeli a várost, a Szinva összeköti a városrészeket. Azt szeretnénk, hogy összefogja a várost is” – hangsúlyozta. Hozzátette: a programsorozat amatőröktől egészen a profi művészekig bevonja a miskolciakat a kulturális programokba.

A Szinva az esemény szimbóluma

Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere, az esemény szakmai védnöke arról beszélt, hogy a kulturális programok lefontosabb üzeneteit szeretnék bemutatni.

„A miskolci értékeket szeretnénk megmutatni a miskolciaknak” – mondta. Arra is rámutatott, hogy a programok minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak majd. Fedor Vilmos, a Szinva Örökség Napok alapítója arról szólt, hogy a Szinva a sötétkék színről kapta a nevét. „Ez a patak mindig összehozta a városrészeket” – húzta alá. Ismertette több kiállítást időpontját is, köztük kollégánk, Ádám János fotókiállítását is, amely kedden 14 órától lesz a Művészetek Házában. Bay Judit, a Herman Ottó Múzeum munkatársa arról beszélt, hogy egy ismeretterjesztő konferenciával nyílik a Szinva Örökség Napok, amelynek programjait részletesen is ismertette. „Mindig nagy öröm, ha a kultúra és a tudomány találkozni tud” – mondta.

Az értékekre épít

Korábban írtunk róla, hogy második alkalommal tartják meg a Szinva Örökség Napokat, azért, hogy felhívják a figyelmet Miskolc nyilvánvaló és rejtett értékeire a borsodi vármegyeszékhely több helyszínén: Lillafüreden, a II. János Pál pápa téren, a Kiliánban, a Győri kapuban és a belvárosban. Az eseményen kézműves foglalkozások, családi játék, kamarakoncertek lesznek, készül a Miskolci Szimfonikus Zenekar, valamint a Miskolci Csodamalom Bábszínház is. A háromnapos programsorozat zárógálával fejeződik be. Az esemény részletes programját a Szinva Örökség Napok hivatalos facebook oldalán olvashatják el az érdeklődők. A programok díjmentesen látogathatók.