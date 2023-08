Képzőművészeti pályázatot hirdetett a Miskolci Ars Sacra Fesztivál „Keresd a békét” címmel. Huszonnyolc festő- és grafikusművész negyvenkét alkotása adja majd a tárlat anyagát, amit jóval több alkotásból válogatott ki a szakértő zsűri: Máger Ágnes képzőművész, Varga Éva Munkácsy-díjas szobrászművész, Hajdú Ildikó művészettörténész és Kákóczki András művészettörténész.

„Az alkotók többsége miskolci, de az ország más pontjáról, Nagymarosról, Győrből is érkeztek képek, sőt, határon túlról, Kárpátaljáról és Erdélyből is, ahonnan olyan alkotók munkáit kaptuk meg, akikkel még nem találkozhatott a miskolci közönség – mondta Máger Ágnes. – Volt, aki több képet is beküldött, mint a megkötésben szereplő kettő, de ez nyilván csak a mi munkánkat könnyítette meg. Sajnáltam, hogy a kiállítótér miatt korlátozni kellett a pályázat kiírását, én szívesen fogadtam volna például szobrokat is. A grafika és a festészet is rendelkezik ma már a technikai megoldások széles palettájával, amit a zsűri el is fogadott. Lesz tehát például tusrajz, textilkép, akril- és olajfestmény hagyományos és modern változatban is. Szakmailag kiváló munkákat tárhatunk a közönség elé” – mondta.

A téma sokféleképpen mutatkozik meg a képeken

Máger Ágnes örült annak, hogy a szakralitást elég széleskörűen értelmezték az alkotók.

„Amikor egy konkrét címmel írnak ki pályázatot, akkor sokszor találkozom olyan alkotással, ami a tematikától látszólag idegen. Itt nagyjából fedte egymást az elvárás és a beadott mű. Nemcsak szigorúan a szakrális művészetet értették a szakralitás alatt, hanem volt, aki egy tájképben vagy éppen az égboltban vélte felfedezni a transzcendenciát – mondta, majd hozzátette, nem díjakat fognak átadni. – Hat alkotót jutalmazunk, de az Ars Sacra szellemiségéhez nem illene pénzt is adni, mint egyéb pályázatokon, ezért itt egyéb ajándékra számíthatnak a művészek.”

A tárlat október végéig látogatható.

A zsűri tagjai: Kákóczki András, Máger Ágnes, Hajdú Ildikó és Varga Éva

Fotó: BluePixel Kft.

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál az országos ugyanilyen elnevezésű rendezvénybe kapcsolódott be. A szakralitás jegyében fogja össze a művészeteket. Máger Ágnes nemcsak zsűrizett a képzőművészeti pályázaton, hanem egyéb feladatokat is vállalt.

„Lesz kirándulás Ináncsra ahhoz a templomhoz, aminek belsejét én festettem meg. Én magam fogok beszélni a seccokról és a mennyezeten is látható képekről – mondta, majd hozzátette, egy másik pályázatot is kiírtak tehetséges gyerekeknek, ahol szintén nem hirdetnek majd helyezetteket. Ez kiállítás a városháza aulájában nyílt meg.