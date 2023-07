Az Ars Sacra Fesztivál országos programsorozat, amely tizenhat évvel ezelőtt indult, és minden évben szeptember harmadik hetében, a kulturális örökség napjával egy időben szerveződik, és a szakrális művészetekre fókuszál.

– Kifestettem a környékbeli szendrői és ináncsi templom falát. Ezt követően kerestek meg azzal, hogy kapcsolódjak az Ars Sacra Fesztiválhoz mint önálló alkotó. Ez évekkel ezelőtt történt, így a rendezvénysorozat képzőművészeti részét mostanra jól ismerem – mondta az Északnak Máger Ágnes festőművész, Miskolc város díszpolgára, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál képzőművészeti programjainak felelőse. Máger Ágnest a szervező Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja, dr. Várhelyi Krisztina kérte fel a képzőművészeti programok koordinálására.

A képzőművészet történelme elválaszthatatlanul összekapcsolódik az egyházéval.

– A középkortól és különösen a reneszánsztól az egyház volt a megrendelője mindenféle képzőművészeti munkának. A barokk fellépésével ez aztán még jobban kiteljesedett. Akkor érezték szükségét annak, hogy a híveket, akik áttértek a református és evangélikus vallásra, visszacsábítsa a katolikus egyház az ellenreformáció idején. A templomokban hatalmas kupolákat emeltek, hogy összekössék az embereket az éggel. Elkezdték kifesteni a szentélyeket, és képeken, szobrokon keresztül mondták el az írástudatlan népnek a bibliai történeteket – húzta alá.

Felélesztik a hagyományt

Ismertette: a fesztivál keretében most ezt a hagyományt is szeretnék feléleszteni az ökumené, ugyanakkor az innováció jegyében. Egyik külső helyszínük a korábbi Szendrő után, idén az ináncsi római katolikus templom lesz, ahol zenei program mellett a festményeiről fog beszélni. – Itt olyan 20. századi megfestett szentek is előkerülnek, mint Salkaházi Sára szerzetesnővér vagy Mindszenty József bíboros – árulta el a képzőművészeti programok felelőse.

– Az alsó tagozatos gyerekeknek és a felnőtteknek is meghirdettünk egy alkotói pályázatot, ami az országos rendezvénysorozat idei mottójához, a „Keresd a békét!”-hez kapcsolódik. Előbbivel az is volt a célunk, hogy a bibliai történeteket közelebb hozzuk a kicsikhez. A pályaművekből a miskolci városháza aulájában szervezünk majd kiállítást. A profi, vármegyénkbeli vagy Miskolcon rendszeresen kiállító művészek pályázatra benyújtott munkáiból pedig a Miskolci Galéria szervezésében a Feledy-házban nyílik tárlat. A Herman Ottó Múzeumban pedig az Ars Sacra műtárgya címmel tervezünk kiállítást a néphagyományból kiemelt tárgyakkal és előadással egybekötve. Minden helyszínen tartunk majd aga­pét, azaz szeretetvendégséget is a kiállításmegnyitók, előadások után – sorolta

a programkoordinátor.