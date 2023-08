A strandszezon végén vármegyénkben legtovább a Mályi-tó partján található strandok tartanak nyitva szeptemberben. Viszont a hétvégén, ha jó idő lesz, még Muhiban a RealXtreme Víziparadicsom is várja azokat, akik szeretnének egy utolsót fürdőzni a szabad ég alatt. A kiváló vízminőséggel rendelkező tavaink üzemeltetői értékelték az idei szezont.

Megújulás Mályiban

- Nekünk ez volt az első nyarunk Mango Beach néven. Elég sok fejlesztéssel indítottuk el a szezont, amelyek a látogatók szemszögéből nagyon pozitív értékelést kaptak – nyilatkozta szerkesztőségünknek Lipták Ádám, a Mályi-tó partján található Mango Beach üzemeltetője. - Tehát elkezdtük a munkát, amit jövőre folytatni szeretnénk. Összességében kellemes nyarat zártunk, bár az időjárás szeszélyes volt. Ebből adódóan, amikor kicsit kisütött a nap, akkor hatalmas, telt ház környéki látogató számokat tudtunk produkálni. Más alkalmakkor viszont kevésbé. Sokan érkeztek hozzánk Miskolcról. Továbbá Mályi lakosok is látogattak minket, akik közül többen éltek a szezonbérlet megvásárlási lehetőségével. Úgy tervezzük, hogy szeptember végéig nyitva tartunk összes szolgáltatásunkkal együtt, de ezt még az időjárás is befolyásolhatja. Nem kizárt az sem, hogy télen lesz még valamilyen strandi tematikától eltérő rendezvényünk, de ez egyelőre maradjon titok.

A Mályi Beach-en szintén átalakulás történt, az önkormányzat vette át, ami sokszínű rendezvényeket hozott magával.

Ha az időjárás engedte sokan voltak Mályiban

Fotó: Ádám János

- Amikor az időjárás engedte, akkor sokan látogatták strandunkat és még szeptember 17., vasárnapig nyitva tartunk az összes szolgáltatással – tájékoztatta az olvasóinkat Takács Tünde, a Mályi Beach megbízott vezetője. - Az ország más régiójából is érkeztek vendégek, akik szívesen béreltek SUP-ot, kajakot, vagy a fürdés mellett röplabdáztak is. Különféle rendezvényeket szerveztünk hétvégenként, amelyek közül a tóátúszás volt az egyik legkiemelkedőbb. Ezen a hétvégén sportnapot rendezünk Rubint Rékával. Utolsó nyitvatartási napunkon pedig nyárutó strandzenével búcsúzunk vendégeinktől. A Mályi Beach-en nem, de a Mályi-tó arra kijelölt részein horgászni a továbbiakban is lehet.

Népszerű az autóshow

A szép tiszta bányató strandjának további előnye, hogy a szolgáltatások ingyenesek.

- Hivatalosan nálunk augusztus 31-ig szokott tartani a szezon, mert utána általában már 25 Celsius fok alá csökken a hőmérséklet. Amennyiben ezen a hétvégén még jó idő lesz, akkor csak hétfőn zárunk be teljesen, mert a havi vízminőség vizsgálatunk eredménye érvényes egészen szeptember közepéig. Viszont a büfések már elkezdtek összepakolni, úgyhogy lehet, hogy nem lesz teljes körű a szolgáltatás – tudatta kollégánkkal Kerek Péter, a RealXtreme Víziparadicsom üzemeltetője Muhiban. - Nagyon későn, július 15-e után kezdett el jó idő lenni, de aztán két hét múlva ismét elromlott és már csak újabb két hétre melegedett fel a levegő. Múlt héten például nagyon sok vendégünk volt, de ez a nyáron kivételesnek számított. Egyedül a jetski-sek és a strandfocisok jártak rendszeresen. Még a röplabdapályát is ritkán használták. Pedig nálunk a jetski-n kívül, aminek a szervízdíja magas, szinte minden strandszolgáltatás benne van a belépőjegy árában. Három éve ez az ár változatlan. Az egész országból és Hollandiából, Németországból is vannak törzsvendégeink. Talán ennek is köszönhető, hogy az évek óta megtartott, több száz embert mozgató autóshow idén is jól sikerült.

Az autós rendezvény jól sikerült a Muhi-tónál, a RealXtreme Beachen

Fotó: Bujdos Tibor

Két jó hétvége Vadnán

A szálláshelyekre most is várják a vendégeket a településen, de már nem strandolni.

- Gyorsan elszaladt a nyár. Mi már hétfő óta zárva tartunk, elpakoltunk és elkezdtük a téliesítést. Egyedül a szállás szolgáltatásunk működik tovább – mondta el érdeklődésünkre Szatmári Gergő, a Vadna Park Üdülőközpont tulajdonosa. - Sajnos ritkán volt jó idő az idei szezonban, úgyhogy nem tudom pozitívan értékelni. Bár több fejlesztést hajtottunk végre, de a rendezvényeink közül mindössze kettőt tudtunk megtartani. Mindig előtérbe helyeztük a látogatók biztonságát és inkább bezártunk, nehogy baleset történjen egy nagy viharban. A tavalyi forgalomnak így a 35 százalékát tudtuk produkálni, ami az eddigi negatív rekord. Szállás tekintetében pedig a felét. A tíz hétvégéből mindössze kettőn volt csak igazán strandidő. Ebből az egyik a múlt hétvége, amire már nem is számítottunk. Néhány olyan egybefüggő három-négy nap akadt még, amikor kánikula tört ki. Akkor a korábbiakhoz megszokott módon, telt házzal üzemeltünk. A kutyás strandra kicsit rosszabb időben is kijöttek a gazdik kedvenceikkel. Egyedül szlovák vendégeink bírták a hűvöset a vízparton, illetve azok, akik csak sétálni jöttek. Ebből is látszik, hogy nem az évek óta ugyanannyiba kerülő belépőjegy ára, hanem a változékony időjárás okozta a kisebb forgalmat. Mindeközben a horgászok továbbra is sokan érkeztek, ami részben kompenzálta a kieső bevételt.