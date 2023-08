Pénteken elkezdődik a tanév, ezzel pedig – még, ha marad is a jó idő – nagyjából kijelenthető, hogy vége az idei nyár turisztikai szezonjának. De milyen is volt az idei nyár a szállásadók számára és milyen őszre számítanak – ennek igyekeztünk utánajárni.

Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke elmondta, nyáron nem volt hiány vendégekből a szálláshelyeken a régióban.

– Az év eleji hatalmas energiaköltség változás miatt sokan annyira megijedtek, hogy ideiglenes bezárásra kényszerültek. A nyári szezon számtalan hűtőberendezés üzemeltetésével jár, ami óriási költséget okoz: mennek a hűtőkamrák, mélyhűtők, klímák, ventilátorok. A tapasztalat azonban az, hogy a szálláshelyek ezen a nyáron is hozták a tavalyi mutatószámokat, sőt, voltak olyanok is, akik meg is fejelték azokat. A bevétel tekintetében ez azonban csalóka, mert a háborús helyzet és az euró ingadozása miatt a nyersanyagárak jelentősen emelkedtek, ami miatt a bevételt felemésztették a költségek. A szobának és az ételeknek az árait nem tudták ugyanolyan mértékben emelni, ahogy az indokolt lenne. Gondoljunk csak bele, hogy egy család nem fogja tudni kifizetni a dupláját egy ünnepi vacsorának a már megszokott helyükön, pedig az étterem így tudna rentábilis lenni – magyarázta az elnök, majd hozzátette, a korábbiakban is kellettek a tartalékok, a covid után, hogy talpon tudjanak maradni a turisztikai és vendéglátóipari egységek.

Bágyi Péter szállodaigazgató, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke

Fotó: Bujdos Tibor

Az utolsó napokban foglalnak

– A nyár arról szól, hogy pihenjenek az emberek, ezért bizakodóak voltunk, hogy bőven lesznek foglalások a régiónkban. Aggodalomra ad okot azonban, hogy míg a korábbiakban legalább egy hónapra az érkezési dátum előtt már jelentős foglaltság volt tapasztalható, most az érkezés előtt csak az utolsó napokban foglalnak szállást a vendégek. A hotelekben azonban nem tud rentábilis lenni az üzemeltetés, ha csak alacsony kihasználtsággal működnek. Ráadásul érezhető a SZÉP Kártya felhasználhatóságának változása, mert sokan költik az azon kapott összeget élelmiszerre a pihenés helyett. Keressük a kiutat, hogy kitörési pontokat találjunk újra és újra, így most is ez a legnagyobb kihívásunk és feladatunk – mondta Bágyi Péter.

Ivacs Lajos, a miskolci Aurora Hotel szállodaigazgatója elárulta, két számjegyű a növekedés a tavalyi adatokhoz képest.

Sok család érkezik

– Bár még csak augusztus vége van, jól állunk. Vendégeink összetétele rendkívül sokrétű, szállodánk – bár Miskolctapolcán van – nemcsak a fürödni vágyó vendégek előtt ismert, hanem rendezvények, konferenciák résztvevői, továbbá sportolók, kosarasok, jégkorongozók számára is kedvelt helyszín. Nem beszélve a konferenciára érkezőkről vagy a wellnessezőkről, hiszen szállodánk is rendelkezik wellness-részleggel. Természetesen sok család is fordul meg nálunk, akiket általában a gyerekek mozgatnak, hiszen ha ők jól érzik magukat egy helyen, oda a szülők is szívesebben viszik vissza őket – mondta az igazgató, aki elmondta, június közepén már 70%-on állt a július.

– Szeptemberben azonban iskolakezdés, nem tudjuk tehát, milyen lesz még az év vége. Az őszi-téli időszakunkra a foglalások későbbre tolódnak. Decemberben, a kiemelt ünnepekkor természetesen országszerte kapcsolódnak ki szállodákban az emberek, erre az időszakra tehát lehet számítani, hogy olyan lesz, mint a tavalyi – zárta mondandóját Ivacs Lajos.