Augusztus 20-án este két ember a miskolci Városháza erkélyén a korláton kívül ült az épület szélén, amiről egy posztoló képet töltött fel egy közösségi média felületre, amely nagy felháborodást keltett. Akkor közleményben reagált a Városháza sajtóosztálya, amelyben azt írták, hogy aznap este egy sajnálatos eset történt, a Városháza tetőteraszán ugyanis egy több fős csoport átmászott a korláton és kiült az épület szélére. Azt is írták, hogy tettük nemcsak felelőtlenség, hanem élet- és balesetveszélyes is, a terasz éppen az ilyen esetek elkerülése miatt csak nagyon szigorú feltételek mellett látogatható nemcsak hétköznapokon, hanem rendezvények idején is. Ekkor azt is leszögezték, hogy vizsgálatot indítottak az ügy miatt.