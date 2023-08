A legnagyobb közösségi portálon egy posztoló tett közzé egy képet, miszerint fiatalok augusztus 20-án késő este a miskolci Városháza erkélyén, a korláton kívül a lábukat lógatják a mélységbe.

A posztoló is azt kérdezte a képet közzétéve, hogyan lehetséges ez, többen pedig azt vetették fel, hogy miért nem hívott rendőrt egyből, amikor ezt látta.

Ez történt augusztus 20-án este a városházán

Az üggyel kapcsolatban kerestük a városháza sajtóosztályát, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

Szigorít a polgármesteri hivatal

Vizsgálatot indított a városháza az erkélyen ücsörgők miatt – írta portálunknak megküldött közleményében a miskolci önkormányzat sajtóosztálya. „Sajnálatos eset történt vasárnap este, a Városháza tetőteraszán ugyanis egy többfős csoport átmászott a korláton és kiült az épület szélére. Tettük nemcsak felelőtlenség, hanem élet- és balesetveszélyes is, a terasz éppen az ilyen esetek elkerülése miatt csak nagyon szigorú feltételek mellett látogatható nemcsak hétköznapokon, hanem rendezvények idején is” – írják.

Hozzátették: Miskolc polgármesteri hivatalának épülete a vasárnap esti, augusztus 20-i rendezvények ideje alatt zárva volt, a tetőteraszra a portaszolgálat sem engedhetett fel senkit, ezért nagyon valószínű, hogy a szabályokat megszegők vélhetően fellépők voltak, mivel számukra a hivatal – mint más ünnepek, rendezvények idején – most is biztosította a mosdók használatát és az átöltözési lehetőséget.

„Annak megállapítására, hogy pontosan kik voltak az azóta a közösségi médiában is több helyen megosztott fényképeken szereplők, a polgármesteri hivatal vizsgálatot indított, mint ahogyan annak megállapítására is, hogy történt-e mulasztás az ügyben, és ha igen, kit terhel miatta felelősség” Azt is írták, hogy az eset tanulságait levonva a Városháza tetőteraszára ezentúl csak még szigorúbb feltételek mellett lehet majd kimenni.