Az érintett miskolci mozgássérült férfi videóban mondja el a vele történteket. A komoly vérzékenységi betegségben is szenvedő férfi nem tud kerekesszéket, csak mopedet használni mozgásszervi betegsége miatt, így csak ezzel képes közlekedni, ezért most korlátozottá vált a mozgástere.

A videóban arról is beszél, hogy tudomása szerint a helyi mozgássérült szervezetet sem értesítették előre a változásról, ahogy arról is, hogy az intézkedés során hivatkoztak-e súlyhatárra, illetve mesél az érzéseiről és a döntés okozta nehézségeiről is.

