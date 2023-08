Tegyük fel, hogy éppen busszal utazunk vidékre, hogy meglátogasunk egy kedves barátot, leszállva pedig tudjuk, még sétálni kell 1-2 kilométert a célig. Nem ismerjük a környéket, de nyugodtak vagyunk, a Google Maps mindenben segít, úgyhogy a gondolatainkba merülve lépkedünk előre. Ekkor azonban megérezzük, hogy valaki figyel, odafordulunk és egy kóbor kutya az. Mi a teendő? - teszi fel a kérdést a joy.hu

Az ember legjobb barátai

A kutyák az ember legjobb barátai, szinte nincs olyan, aki ne szeretné őket, a többség pedig szentül hiszi, mindegyik eb olyan jámbor, akár egy bárány. Ez azonban egy olyan tévhit, ami sokba kerülhet. Fontos tudni, hogy a nem jól szocializált, utcán nevelkedett, gazdátlan kutyákat könnyen felingerlik bizonyos dolgok, mint például a motorosok, futók vagy kerékpározók. Ez azt jelenti, hogyha kóbor kutyával találkozunk, soha nem szabad elfutni előle, mert éppen ezzel válthatjuk ki, hogy komolyan üldözőbe vegyen, annak pedig súlyos következményei lehetnek. A legfontosabb, amit be kell látni, hogy minden eb gyorsabban fut, mint mi. Még a legkisebbek, például a csivavák is képesek 25 kilométer/óra sebességgel futni, ami az átlagos emberi futási sebesség. A nagyobb kutyák ennek kétszeresére is képesek, míg az agárféléknek a 72 kilométer/óra is megy. Magyarul egy elvadult kóbor kutya számára akkor lehetünk vonzó préda, ha biciklivel, gördeszkával közlekedünk, esetleg elkezdünk futni. Az állat akkor fogja elveszíteni az „érdeklődését” irántunk, ha lelassulunk. Mozogjunk lassan, csak lépésről lépésre, közben pedig kerüljük vele a szemkontaktust, különösen akkor, ha esetleg morog is. Semmiképp ne kezdjünk el rémülten hadonászni a kezünkkel, mert szinte biztosan megharap. Jó ötlet lehet még, ha igyekszünk a kutyának az oldalunkat mutatni, így kisebb a „célpontja”, persze arra ügyelve, hogy mindig lássuk, merre van. Amikor már megnyugodtunk egy kicsit és felvettük a megfelelő testbeszédet, a következő fontos dolog a kutya figyelmének elterelése. Van nálunk egy pulcsi a derekunkra kötve? Remek, dobjuk oda neki, míg azzal van elfoglalva, kellő távolságba kerülhetünk tőle. Ha semmi sem működik és a kutya támad, már csak egyet tehetünk: mindenáron védjük meg az arcot, a torkot és a mellkast, a vadállat erre megy majd. Az ujjaink védelme érdekében szorítsuk a kezet ökölbe. Ezen a ponton már érdemes olyan hangosan kiabálni segítségért, amennyire csak megy, ez is megzavarhatja a támadó állatot. Saját a Nagymező közepén szerzett tapasztalat, hogy - egy bevált módszert alkalmazva, mely szerint, ha kerékpárral közlekedve ér minket kutyatámadás kulacsunkat előkészítve a megfelelő pillanatban képen spriccoljuk az ebet – a hatásos eljárást úgy igyekezett blokkolni az állat, hogy bekapta a kulacs iszókáját. A támadás ugyan abbamaradt, azonban az utazás további részében le kellett mondani a frissítésről.