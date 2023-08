A lovas polgárőrök a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság szakembereivel közösen határozzák meg a havi feladatokat. Korábban a vasútbiztonsághoz és a II. Matyó Világtalálkozóhoz kapcsolódóan végeztek ellenőrzéseket, míg augusztusban a külterületek biztonsága, a terménylopás megelőzése, az illegális hulladéklerakók felderítése és a szabályszegők tettenérése az elsődleges feladat, tudtuk meg Varga Lajostól, a lovas tagozat vezetőjétől. Augusztusban korábban két alkalommal tartottak járőrözést a lovas polgárőrök.

–Pozitív tapasztalatokat szereztünk, legalábbis ami a helyieket illeti. Tetszett mindenkinek a kezdeményezés, pozitív visszajelzéseket kaptunk mindenkitől – emelte ki a tagozat vezetője. A lovas polgárőrségnek jelenleg hét tagja van. – A lovas polgárőrök szinte mindannyian a Varga Lovasiskola tagjai is. Azt is el kell mondanom, hogy sok fiatal van közöttünk, a mezőkövesdi polgárőrség fiataljai, szinte kizárólag a lovasokból állnak. Az ifjú polgárőrök korábban iskolai lovagoltatás útján kerültek hozzánk, így fedeztük fel őket tehetségként – emelte ki Varga Lajos, aki hozzátette, hogy a fiatalok rendszeresen járnak továbbképzésre a Varga Lovasiskolába, valamint az Országos Polgárőr Szövetség is biztosít számukra továbbképzési lehetőséget. A lovas tagozat tagjai legközelebb augusztus 19-én (szombaton) járőröznek majd Mezőkövesd határában.