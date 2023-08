A polgármester elsőként felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét, majd a város nevében oklevéllel, egy virágcsokorral és tortával köszöntötte Józsi bácsit. Sugár József Mezőkövesden született 1928. július 13-án. Az általános iskolát és a gimnáziumot is Mezőkövesden végezte, az érettségi megszerzése után mérlegképes könyvelőnek tanult. Ezután a Mezőkövesdi Tanácsi Betonüzemben, majd az ÁFÉSZ Betonüzemében tevékenykedett üzemvezetőként. Ezt követően előbb a mezőkövesdi Ruhaipari Szövetkezet főkönyvelőjeként, majd a budapesti Jasobs – Schusard cég főkönyvelőjeként dolgozott, onnan vonult nyugdíjba 1988-ban, a városba 1992-ben költözött vissza. Nagyon sokat jelentett számára a labdarúgó játékvezetés, a vizsgát 1954-ben tette le, ezután több mint három évtizedig fújta a sípot. Sportújságíróként is tevékenykedett, a Népsportban és a mezőkövesdi Matyóföld folyóiratban is jelentek meg cikkei. Sugár Józsefnek két lánya, három unokája és három dédunokája született. Józsi bácsi jó fizikai és szellemi állapotban van, szeret olvasni, kártyázni, a tv-ben szentmisét néz, és havi rendszerességgel eljár a templomba.