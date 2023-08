Sándor Zsolt, a nevét viselő Organikus Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa lapunk érdeklődésére elmondta, többek között az idei esős időjárás állítja nagy kihívás elé a szőlőtermelőket.

„Tavaly nem volt akkora baj a szárazsággal, de ebben az évben küzdünk, mert ilyen csapadékos, párás időben felüti a fejét a peronoszpóra” – mondta a bio módszerrel termelő borász, aki reagált arra is, hogy a pincékben tárolt idei bormennyiség alacsonyabb a megszokott átlagnál, ami jelentős árnövekedést okozhat. – „Komoly feladatok előtt áll az ágazat, mely évről évre csökkenést mutat, ahogy a termelő területek is. A kormány segít, de gond van például a marketinggel is, illetve kevés az export, szóval „megfelelő vágányra kellene terelni az egész történetet” – sorolta Sándor Zsolt.

Sándor Zsolt (balra) az Organikus Pincészetnél a kisavasi Arnóti soron.

Fotó: Ádám János

Várják a csodát

A szakember szerint attól is függ a mennyiség, hogy milyen fajtát termelnek. Kiemelte, főleg a palackozott borokból készül kevés.

„Sok fajtát telepítettek, de nem a klasszikus borvidékekre, a szekszárdira, az egrire vagy a villányira, hanem a Kunságba. Ezekkel nem biztos, hogy magyar brandet lehet építeni. Mindenki várja a csodát” – összegzett a pincészet tulajdonosa.”

Megkerestük a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsát is, ők emailes megkeresésünkre később ígértek tájékoztatást.