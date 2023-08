Az egyik társasház közös képviselője kereste meg portálunkat azzal a problémával, hogy a Kazinczy utcai társasházukhoz tartozó kukatárolót a miskolci Városgazda hétfőn lezárta, és napok óta nem tudják a lakók a hulladékaikat elhelyezni.

„Mivel sokan illegálisan is idehordják a szemetet, így hulladékban úszott a tároló, és követhetetlenné vált, hogy ki hordja ide, így a tárolót nemes egyszerűséggel lezárta a Városgazda” – panaszolta Koczka Mihály, az egyik társasház közös képviselője. A tároló lezárása már csak azért sem volt megoldás, mert az illegális hulladéklerakók a rácsok elé továbbra is hozzák és hozzák a szemetet. Azt is elmondta, hogy több helyen jelezte, hogy a fizető lakók nem tudják hova elhelyezni a szemetet (kulcsot nem kaptak), de megoldás nem volt, így a lakók a lakásaikban kénytelenek gyűjteni hulladékaikat. Mészáros Csilla, aki az egyik lakás tulajdonosa elmondta portálunknak, hogy a történelmi belvároshoz méltatlan helyzet alakult ki.

„Van, hogy furgonokkal hordják ide valakik a szemetet, teljesen lényegtelen, hogy nappal vagy éjszaka, mindenki idehordja a mi kárunkra, akik fizetünk” – mondta. Hozzátette: mostanra tarthatatlan helyzet alakult ki. „Kosz, bűz, mocsok terjeng a levegőben, ami a hétköznapjainkat keseríti meg, szerintem egy térfigyelő kamera megoldaná a helyzetet, hogy kiderüljön, kik pakolják ide a hulladékaikat” – hangsúlyozta.

A Városgazda tehát hétfőn elvitte, majd visszahozta a kukákat, a lakókat azonban kizárta. Ekkor alakult ki egy kis vita a lakók és a lezárt kukákat védő őrök között.

Az üggyel kapcsolatban portálunkat megkereste a hulladék gazdálkodásért felelős MiReHu Nonprofit Kft., aki elmondta, hogy nem ők a felelősek a kialakult helyzetért.

„Nem a MireHu állította fel a kukatárolót, mi csak a tárolókban összegyűlt szemét elszállításért vagyunk felelősek” – mondta portálunknak dr. Gombár-Váradi Boglárka, szolgáltatási és közbeszerzési vezető. Hozzátette: a Városgazda elvitte a korábban a hulladéktároló edényeket is, ami szerintük nem megoldás. Ezt jelezték is az önkormányzati cég felé, így visszahozták ugyan az edényeket, de a tárolót lezárták.

„Mivel nincs tételes lista, hogy mely lakók tartoznak ehhez a tárolóhoz, így ez most jelentős probléma, de mi még a mi nap folyamán oda fogunk menni, és kihúzzuk a hulladéktároló edényeket, mert ez sem megoldás, hogy a fizető lakók nem tudják elhelyezni a hulladékaikat – húzta alá.

Az ügyben megkerestük a Városgazdát is, amit válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.