Az elmúlt hét változékony, többször csapadékos időt hozott, mely a nyári kultúrnövényeinknek jól jött. Sajnos hazánk középső része hosszú idő óta kimaradt a komolyabb esőből, arrafelé aszály van és nagy szükség lenne a csapadékra. Az előttünk álló héten is marad a változékony idő, péntektől várhatók újabb záporok. A múlt héten több alkalommal is előfordultak hazánkba záporok, zivatarok. Helyenként károkozó vihar is kialakult nagy széllel és jéggel – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Búzatábla

Fotó: MW

Kevés van lábon

A búza aratása a végéhez közelít, de még vannak vágatlan táblák a megyében – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Az átlagtermés – 65 mázsa hektáronként – a legjobbak közé tartozik, ám a minőség, a sikér tartalom nem magas – tette hozzá. Az árpa is hasonló képet mutat. A tarlók tárcsázása is sokfelé megtörtént már. A meleg, száraz napokon jól lehetett haladni a munkákkal, ugyanakkor a beérett termés többször megázott, a minősége így romlott.

Taskó József, A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke

Fotó: Bujdos Tibor

A kukorica a legtöbb helyen szépen fejlett, Miskolc térségében nem ritka a három méteres állománymagasság és a dupla csövek sem. A kukorica a szemfejlődés állapotában van, a napraforgó pedig a virágzás vége felé jár. Miskolc térségében ez utóbbi növény is igen szépen fejlett. Az elmúlt napok csapadéka rendkívül sokat számított ezeknek a kultúráknak is, de az Alföldön sürgős csapadékra lenne szükség az optimális fejlődésükhöz, egyelőre a mélyebb talajrétegben még találnak némi nedvességet.

Virágzó napraforgó mező Hidvégardó határában.

Fotó: Ádám János

A hét második felében is változékony időre számíthatunk, a hét végére érkezik egy markáns frontrendszer. Utóbbi akár napokig a térségünkben maradhat. A frontokkal csapadék is várható majd nagy területi változékonyság mellett. A hét végén akár nagyobb mennyiség is eshet. A hőmérséklet et illetően csütörtökön és pénteken nagy különbség lehet az északnyugati és délkeleti országrész között: északnyugaton 25-28, délkeleten 35 fok közelében tetőzhet a hőmérséklet. A hét végére országos lehűlés valószínű, vasárnap már csak 21-26 fok közötti maximumok várhatók – prognosztizálja az agrometeorológiai elemzés.