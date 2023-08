A miskolci Kazinczy Ferenc általános iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult Miskolc önkormányzatához, hogy az iskola aulájában található, az önkormányzat tulajdonában álló nagyméretű pannó (festmény) más helyszínen való elhelyezésére segítsen megoldást találni. A pannó által elfoglalt területet ugyanis szeretnék iskolai célokra hasznosítani.

Az önkormányzat próbált segíteni – felvette a kapcsolatot azokkal a városban található intézményekkel, amelyek megítélésük szerint méltó helyet tudnának biztosítani az alkotás hosszú távú bemutatásához – ám nem jártak sikerrel. Mindez abban a levélben olvasható, amit Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere jegyez, és amit elküldtek Váli Dezső festőművésznek, az említett festmény Budapesten élő alkotójóhoz. A levél azt is tartalmazza, hogy mivel nem sikerült helyet találni a nagyméretű festménynek, ezért "a Herman Ottó Múzeumban történő raktározása tűnik egyedüli megoldásnak". Az ehhez való hozzájárulást kérik az egyébként országosan ismert, elismert képzőművésztől.

Nem járul hozzá

Az engedélyt azonban Váli Dezső nemcsak nem adta meg, hanem egyenesen zokon vette a levelet. "A pannóképem eltávolításhoz nem járulok hozzá. A pannó akkora méretű, mint a mögötte lévő lépcső pofafal, évtizedek óta az iskola tartozéka. Eltávolítása, raktárba helyezése gyakorlatilag a sokmillió forint értékű mű szándékos megsemmisítését jelentené. Igazgatók jönnek és mennek, egy odatartozó mű sorsa nem múlhat egy ember ötletén, ízlésén. Ha falra van szükség, rendelkezésre áll a szemközi pofafal" - olvasható a válaszként küldött levélben, ami blogjában (deske.hu) is megjelent.

Felkerestük Váli Dezsőt, aki lapunknak elmondta, július 31-én ment a válaszlevél, amire azóta sem érkezett válasz a városháza részéről.

– Negyven éve ajándékoztam oda a nagyértékű műtárgyat, annak méltatlan kezelése már jogi kategória, bírósági ügy is lehet belőle. Ha raktárba helyeznék a művet, az egyet jelentene az elpusztításával. Mint fogalmazott, ő nem az önkormányzat, nem az alpolgármester ellen van, ő megérti őket, és szeretné, ha közösen valami megoldást találnának az ügyben.

A Miskolci Képtár kérésére

Váli Dezső lapunknak elmesélte, 1972-ben a Miskolci Képtár kérésére készült a pannó, amelynek címe, a Képtár kapuja. (A blogjában így ír a művész: egy nap alatt festette meg, négykézláb.) Épp akkora, mint a hely, ahová készült: 5 és fél méter magas. Aztán a kiállítás végével hazavitte, otthon feküdt évekig. Utána talált rá a Kazinczy iskolára, ahol éppen akkora volt a fal, mint a kész festmény. 1981 február 23-án, azaz bő 42 éve került a pannó a mostani helyére.

– Aztán valahogy elvesztettem az iskola címét, így nem tartottam velük a kapcsolatot. Végül sikerült megszerezni, és 2011 júniusában elutaztam Miskolcra, kértem egy létrát, és magam restauráltam a festményt – mondta az idén 81 éves művész. Megtudtuk még tőle, ezután ajándékba adta a múzeumnak az alkotást, amit most méltatlanul kezelnek.

Továbbra is várja a választ

– Továbbra is várom az alpolgármester válaszát. Most úgy látom, három lehetőség van. Vagy rájön az önkormányzat, hogy méltó helyet kellene neki találnia: lehet, hogy több intézményt megkerestek, de hátha azt nem, amely szívesen fogadná. Ha a városban nem, akkor a vármegyében, de jó lenne, ha találnának neki helyet. Második lehetőségként visszakerülhetne talán a volt képtár épületébe, ahová annak idején készült. Ha nem lesz helye, akkor kénytelen leszek elhozni a városból – fogalmazott a művész, erre is van terve, barátai elszállítanák, vállalnák az őrzését. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezzel egy milliós értékű Váli-művet hagyna veszni a város.

Kérdeztük a miskolci városháza sajtóosztályát, hogy mit szándékoznak lépni.