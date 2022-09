Galambok által okozta bűzre, ürülékre és mocsokra panaszkodnak egy Kuruc utcai társasház lakói, akik szerint évek óta nem történik semmi előrelépés az ügyben. Szerintük fertőzésveszély is fennáll a lépcsőházban.

„Ez már több éves probléma, legelőször 2020-ban figyeltünk fel arra, hogy nagyon sok galamb repül be az alattunk lévő lakás lodzsájába és kellemetlen szag terjeng a levegőben” – nyilatkozta korábban a Borsod Online-nak Pitkó-Himics Zsanett panaszos, aki azt is elmondta, később vették csak azt észre, hogy az alattuk található lakás ablaka egy résnyire nyitva van, ahol ki-be járnak a galambok. Az érintett lakás tulajdonosát is szerettük volna elérni, de nem reagált a megkeresésünkre – írtuk korábban.

A cikkünk megjelenése után voltak kint a szóban forgó ingatlannál az illetékes hatóság szakemberei – tudta meg portálunk Pitkó-Himics Zsanett panaszostól.

„A Népegészségügyi Főosztálytól voltak itt, akik próbálták a helyszínen elérni a tulajdonost, azonban ahogy korábban, így most sem érték utol” – mondta a panaszos. Hozzátette: a hatóság szakemberei is meggyőződtek a probléma valódiságáról és jegyzőkönyvet készítettek a helyszínen tapasztaltakról. „Közben megkérdeztem őket arról, hogy mi a menete egy ilyen probléma megoldásának. Azt felelték, hogy először megpróbálják felkeresni a tulajdonost” – részletezte Pitkó-Himics Zsanett.

Pitkó-Himics Zsanett

Fotós: Ádám János

Érdemi lépés még nem történt

A panaszos azt is elmondta nekünk, hogy a szakemberek nagyjából harminc nap elteltével újra felkeresték az ingatlant, mert állításuk szerint a tulajdonos nem vette át a levelüket.