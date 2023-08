Olyan, mint egy nátha

- Valóban új koronavírus-variáns jelent meg Eris néven, amely egy Omikron-változat, ezért új görög betűt nem kapott a nevében. Fertőzőképesebb és terjedőképesebb, mint a korábbi koronavírus-változatok, ezért könnyen ki tudta szorítani az előző Arcturus variánst. Viszont ez az új mutáns nem veszélyesebb, mint az azt megelőzők. Csak annyira kell tőle tartani, mint egy náthától és még kevésbé, mint az influenzától – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Rusvai Miklós virológus.

- Jellemző tünetei: a torokfájás, fáradtságérzet, gyengeség, köhögés, tüsszögés, orrfolyás.

Tünetei a klasszikus náthára emlékeztetnek, attól csak laboratóriumi teszttel különböztethető meg, amit fölösleges elvégeztetni. A legyengült szervezetűek és egyéb társbetegségekkel sújtottaknál lehet súlyos a betegség, és akár kórházi kezelésre, szélsőséges esetben lélegeztetőgépre szorulhat a páciens. Napjainkban az Eris leginkább Észak-Amerikában, Nyugat-Európában és a Föld déli féltekéjén - Új-Zélandon, Ausztráliában, Dél-Afrikában és Brazíliában - terjed. A szennyvíz koronavírus koncentrációjával kapcsolatban közölt miskolci adatok arra utalnak, hogy Borsodban is jelen lehet, bár hazánkban a szennyvízre vonatkozó mutáns-kimutatás nem nyilvános. Tehát azt nem közlik, hogy pontosan melyik koronavírus variáns van jelen, ez inkább csak valószínűsíthető. Egyébként körülbelül négy hete szinte mindenhol emelkedik a koronavírus koncentrációja a szennyvízben a magyar nagyvárosokban.

Vigyázzunk egymásra!

A korábbi járványhullámoknál bevezetett védőintézkedések nem indokoltak, de azért ne tüsszögjünk a másik arcába!

- Ha valaki nagyon náthás és teheti, az maradjon otthon, mert ezt most nyáron valószínűleg koronavírus okozza.

Akinek muszáj dolgoznia, mindenképpen jól teszi, ha maszkot visel. Az immunhiányosoknál pedig, akik például tumor ellenes kezelésben részesülnek, vagy szervátültetettek, érdemes tünetmentesen is védőfelszerelést alkalmazni. Azonban azt semmi nem indokolja, hogy újra széles körben elrendeljék ezek használatát. Új oltóanyagot sem szükséges külön kifejleszteni erre a mutánsra. Az ismert koronavírus elleni vakcinák az Eris variáns ellen is védelmet nyújtanak körülbelül fél évig. Tehát most is fel lehet venni az oltást, bár a vakcinák hosszútávú mellékhatásait még tanulmányozzák, ahogy a post-covid tüneteket is. Az oltásra természetesen csak akkor van szükség, hogyha valaki fél évnél régebben volt oltva, vagy fertőződött meg koronavírussal és már nincs védettsége. Emellett létezik az úgynevezett immunmemória, amely képes lehet megakadályozni egy korábban már a koronavírus fertőzésen átesettet, hogy súlyosan megbetegedjen. Az első öt nap alatt azonban ő is náthás tüneteket fog mutatni, amíg a szervezete kifejleszti az antitesteket. Valószínűleg ma már a teljes magyar lakosság rendelkezik koronavírus elleni immunmemóriával – magyarázta a vírusszakértő.

Nyáron is lehet járvány

A súlyos koronavírus járványhullámok már nem fognak visszatérni, de a vírus velünk marad.

Ha valaki ilyen felvételt lát, hosszú éveken át a koronavírus fog eszébe jutni

Fotó: Lightspring / Forrás: Shutterstock

- Sajnos azt nem várhatjuk, hogy a koronavírus valaha eltűnik az életünkből, ahogy a náthát okozó tucatnyi vírus sem. Viszont az Erishez hasonló módon enyhe formában jelentkezik majd. A vírusok esetében szelekciós előny a gyengébb kórokozóképesség, azaz hosszú távon nem érdekük, hogy súlyosan megbetegítsék a gazdaszervezetet, hiszen ha sok ember meghal, akkor már nem lesz kit megfertőzni. Ebből következően számíthatunk rá, hogy olyan súlyos koronavírus járványhullám, mint 2020-ban a vuhani változat, vagy 2021-ben az Alfa és később a Delta, már többet nem lesz. Jelenleg enyhe légzőszervi megbetegedési hullám érzékelhető. Tavaly ugyanígy augusztus végén, szeptember elején terjedt a nyári Omikron, ami meglepetés volt a virológusok és a járványtani szakemberek számára is. Ugyanis nyáron nem vártunk légzőszervi megbetegedés hullámot, de úgy látszik, hogy a koronavírus ebben különbözik a többi légúti megbetegedést okozó vírustól. Sőt a nyári koronavírus járvány rendszeresen, akár évente ismétlődhet. Azok a tömegrendezvények - Forma-1, Sziget Fesztivál, Atlétikai Világbajnokság - amelyekre számos országból, a világ minden tájáról érkeznek külföldiek Magyarországra, megteremtik a feltételeit egy újabb járvány kitörésének. A behozott legfertőzőképesebb koronavírustörzs, többek között az Eris, képes lehet elindítani egy ilyen hullámot idén is – jelentette ki dr. Rusvai Miklós.